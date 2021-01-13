 Підручний у ТОП-10 спринту на Кубку світу | Біатлон | Champion.com.ua
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Підручний став сьомим у спринті на Кубку світу

Сьогодні 16:49 1214 0
Дмитро Підручний допустив один промах
Підручний став сьомим у спринті на Кубку світу
#Підручний, #Обергоф

Джерело - Чемпіон.

У німецькому Обергофі відбувся чоловічий спринт у рамках шостого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021.

У гонці участь брали 5 українських біатлоністів - Артем Тищенко, Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Артем Прима, Руслан Ткаленко.

Перемогу у спринті здобув норвежець Йоганнес Бо. Його співвітчизник Стурла Легрейд став другим, третім став німець Арнд Пайффер.

Найкращим з українців став Дмитро Підручний, який з одним промахом прийшов сьомим.

Кубок світу з біатлону
Шостий етап, Обергоф (Німеччина)
Спринт, чоловіки
13 січня
1. Йоганнес Бо (Норвегія, 0+0) 24:43.6
2. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0) +12.4
3. Арнд Пайффер (Німеччина, 0+0) +27.9
4. Ерік Лессер (Німеччина, 0+0) +30.6
5. Йоганнес Дале (Норвегія, 0+1) 38.3
6. Лукас Гофер (Італія, 0+2) +40.7
7. Дмитро Підручний (0+1) +45.5
...
48. Артем Прима (1+2) +2:18.3
49. Антон Дудченко (0+1) +2:20.4
78. Артем Тищенко (1+0) +3:17.8
87. Руслан Ткаленко (1+2) +4:01.0

Нагадаємо, головний тренер збірної України Юрай Санітра відправив на Кубок IBU чотирьох біатлоністів.

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