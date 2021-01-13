Підручний став сьомим у спринті на Кубку світу

Дмитро Підручний допустив один промах

Джерело - Чемпіон.

У німецькому Обергофі відбувся чоловічий спринт у рамках шостого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021.

У гонці участь брали 5 українських біатлоністів - Артем Тищенко, Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Артем Прима, Руслан Ткаленко.

Перемогу у спринті здобув норвежець Йоганнес Бо. Його співвітчизник Стурла Легрейд став другим, третім став німець Арнд Пайффер.

Найкращим з українців став Дмитро Підручний, який з одним промахом прийшов сьомим.

Кубок світу з біатлону

Шостий етап, Обергоф (Німеччина)

Спринт, чоловіки

13 січня

1. Йоганнес Бо (Норвегія, 0+0) 24:43.6

2. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0) +12.4

3. Арнд Пайффер (Німеччина, 0+0) +27.9

4. Ерік Лессер (Німеччина, 0+0) +30.6

5. Йоганнес Дале (Норвегія, 0+1) 38.3

6. Лукас Гофер (Італія, 0+2) +40.7

7. Дмитро Підручний (0+1) +45.5

...

48. Артем Прима (1+2) +2:18.3 49. Антон Дудченко (0+1) +2:20.4 78. Артем Тищенко (1+0) +3:17.8 87. Руслан Ткаленко (1+2) +4:01.0

Нагадаємо, головний тренер збірної України Юрай Санітра відправив на Кубок IBU чотирьох біатлоністів.