Збірна України провалила одиночну змішану естафету

Джерело - Чемпіон.
У німецькому Обергофі відбулася одиночна змішана естафета у рамках п’ятого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021.
Збірну Україну представляли: Віта Семеренко та Антон Дудченко.
Наша команда завершила виступ на 14 місці.
Перемогу здобули французи, другими стали Шведи. Трійку замкнули спортсмени з Норвегії.
Кубок світу з біатлону
П’ятий етап, Обергоф (Німеччина)
Одиночна змішана естафета
10 січня
1. Франція (0+3) 39:04,8
2. Швеція (0+5) +38,7
3. Норвегія (3+8) +43,9
...
14. Україна (1+10) +2:55,9
Нагадаємо, Підручний підняв збірну України до ТОП-10 у змішаній естафеті.