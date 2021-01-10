Збірна України провалила одиночну змішану естафету

Наша збірна фінішувала поза межами ТОП-10

Джерело - Чемпіон.

У німецькому Обергофі відбулася одиночна змішана естафета у рамках п’ятого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021.

Збірну Україну представляли: Віта Семеренко та Антон Дудченко.

Наша команда завершила виступ на 14 місці.

Перемогу здобули французи, другими стали Шведи. Трійку замкнули спортсмени з Норвегії.

Кубок світу з біатлону

П’ятий етап, Обергоф (Німеччина)

Одиночна змішана естафета

10 січня

1. Франція (0+3) 39:04,8

2. Швеція (0+5) +38,7

3. Норвегія (3+8) +43,9

...

14. Україна (1+10) +2:55,9

Нагадаємо, Підручний підняв збірну України до ТОП-10 у змішаній естафеті.