 Збірна України провалила одиночну змішану естафету | Біатлон | Champion.com.ua
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Збірна України провалила одиночну змішану естафету

Сьогодні 16:24 805 0
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Збірна України провалила одиночну змішану естафету
#Збірна України

Джерело - Чемпіон.

У німецькому Обергофі відбулася одиночна змішана естафета у рамках п’ятого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021.

Збірну Україну представляли: Віта Семеренко та Антон Дудченко.

Наша команда завершила виступ на 14 місці.

Перемогу здобули французи, другими стали Шведи. Трійку замкнули спортсмени з Норвегії.

Кубок світу з біатлону
П’ятий етап, Обергоф (Німеччина)
Одиночна змішана естафета
10 січня
1. Франція (0+3)  39:04,8
2. Швеція (0+5)  +38,7
3. Норвегія (3+8)  +43,9
...
14. Україна (1+10)  +2:55,9

Нагадаємо, Підручний підняв збірну України до ТОП-10 у змішаній естафеті.

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