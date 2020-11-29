 Українські біатлоністи провалили спринт на Кубку світу | Біатлон | Champion.com.ua
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Українські біатлоністи провалили спринт на Кубку світу

Сьогодні 12:51 551 0
Жоден з українців не здобув очки у гонці
Українські біатлоністи провалили спринт на Кубку світу
#Прима, #Підручний

Джерело - Чемпіон.

У фінському Контіолахті відбувся чоловічий спринт у рамках першого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021.

У гонці брали 5 українських біатлоністів, але жоден з них не посів місце у 40-ці найкращих у цій гонці. Як наслідок жоден з українців не здобув очки. Найвище місце серед українців посів Дмитро Підручний - аж 57-е.

Перемогу у спринті здобув норвежець Йоганнес Бо. Шведи Себастьян Самуельссон та Мартін Понсілуома відповідно посіли друге та третє місця.

Кубок світу з біатлону
Перший етап, Контіолахті (Фінляндія)
Спринт, чоловіки
29 листопада

1.  Йоганнес Бо (0+0)  23:53:0

2.  Себастьян Самуельссон (1+0)  +44,1

3.  Мартін Понсілуома (1+0)  +47,9

...

57.  Дмитро Підручний (0+3)  +2:55,9

59.  Артем Прима (2+1)  +3:02,5

65.  Тарас Лесюк (0+2)  +3:22,0

70.  Богдан Цимбал (2+2)  +3:28,0

71.  Руслан Ткаленко (2+1)  +3:28,5

Нагадаємо, норвезький дебютант виграв індивідуальну гонку на Кубку світу.

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