Українські біатлоністи провалили спринт на Кубку світу

Жоден з українців не здобув очки у гонці

Джерело - Чемпіон.

У фінському Контіолахті відбувся чоловічий спринт у рамках першого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021.

У гонці брали 5 українських біатлоністів, але жоден з них не посів місце у 40-ці найкращих у цій гонці. Як наслідок жоден з українців не здобув очки. Найвище місце серед українців посів Дмитро Підручний - аж 57-е.

Перемогу у спринті здобув норвежець Йоганнес Бо. Шведи Себастьян Самуельссон та Мартін Понсілуома відповідно посіли друге та третє місця.

Кубок світу з біатлону

Перший етап, Контіолахті (Фінляндія)

Спринт, чоловіки

29 листопада

1. Йоганнес Бо (0+0) 23:53:0

2. Себастьян Самуельссон (1+0) +44,1

3. Мартін Понсілуома (1+0) +47,9

...

57. Дмитро Підручний (0+3) +2:55,9

59. Артем Прима (2+1) +3:02,5

65. Тарас Лесюк (0+2) +3:22,0

70. Богдан Цимбал (2+2) +3:28,0

71. Руслан Ткаленко (2+1) +3:28,5

Нагадаємо, норвезький дебютант виграв індивідуальну гонку на Кубку світу.