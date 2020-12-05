Збірна України у ТОП-5 естафети на Кубку світу

Українки прийшли п'ятими в естафеті на Кубку світу

Джерело - Чемпіон.

У рамках другого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021 у фінському Контіолахті відбулася жіноча естафета.

Збірну України представляли - Дар’я Блашко, Валентина Семеренко, Віта Семеренко та Олена Підгрушна.

Українки посіли

Перемогу у гонці здобула збірна Швеція, француженки стали другими, німкені замкнули трійку найсильніших.

Кубок світу з біатлону

Другий етап, Контіолахті (Фінляндія)

Естафета, Жінки

05 грудня

1. Швеція (0+8) 1:12:44,5

2. Франція (0+9) +9,6

3. Німеччина (0+12) +43,9

4. Росія (2+11) +2:31,3

5. Україна (2+11) +2:39,9

6. Італія (0+14) +2:46,4

Нагадаємо, Семеренко фінішувала у ТОП-10 спринту на Кубку світу.