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Збірна України у ТОП-5 естафети на Кубку світу

Сьогодні 17:31 638 0
Українки прийшли п'ятими в естафеті на Кубку світу
Збірна України у ТОП-5 естафети на Кубку світу
#Кубок світу, #Україна

Джерело - Чемпіон.

У рамках другого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021 у фінському Контіолахті відбулася жіноча естафета.

Збірну України представляли - Дар’я Блашко, Валентина Семеренко,  Віта Семеренко та Олена Підгрушна.

Українки посіли 

Перемогу у гонці здобула збірна Швеція, француженки стали другими, німкені замкнули трійку найсильніших.

Кубок світу з біатлону
Другий етап, Контіолахті (Фінляндія)
Естафета, Жінки
05 грудня
1. Швеція (0+8)  1:12:44,5
2. Франція (0+9)  +9,6
3. Німеччина (0+12)  +43,9
4. Росія (2+11)  +2:31,3
5. Україна (2+11)  +2:39,9
6. Італія (0+14)  +2:46,4

Нагадаємо, Семеренко фінішувала у ТОП-10 спринту на Кубку світу.

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