Збірна України у ТОП-5 естафети на Кубку світу

Джерело - Чемпіон.
У рамках другого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021 у фінському Контіолахті відбулася жіноча естафета.
Збірну України представляли - Дар’я Блашко, Валентина Семеренко, Віта Семеренко та Олена Підгрушна.
Українки посіли
Перемогу у гонці здобула збірна Швеція, француженки стали другими, німкені замкнули трійку найсильніших.
Кубок світу з біатлону
Другий етап, Контіолахті (Фінляндія)
Естафета, Жінки
05 грудня
1. Швеція (0+8) 1:12:44,5
2. Франція (0+9) +9,6
3. Німеччина (0+12) +43,9
4. Росія (2+11) +2:31,3
5. Україна (2+11) +2:39,9
6. Італія (0+14) +2:46,4
Нагадаємо, Семеренко фінішувала у ТОП-10 спринту на Кубку світу.