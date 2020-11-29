Підгрушна потрапила до ТОП-10 спринту на Кубку світу

Джерело - Чемпіон.
У фінському Контіолахті відбувся жіночий спринт у рамках першого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021.
Серед українок найкраще виступила Олена Підгрушна, яка посіла 10-е місце. Вона стала єдиною українкою, якій у цій гонці вдалося посісти місце в очковій зоні.
Перемогу у гонці здобула шведка Ганна Еберг. Друге та третє місця відповідно посіли норвежки Марте Ольсбу-Рейселанн та Каролін Кноттен.
1. Ганна Еберг (0+0) 21:01,4
2. Марте Ольсбу-Рейселанн (0+0) +23,9
3. Каролін Кноттен (0+0) +37,8
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10. Олена Підгрушна (1+0) +1:07,4
41. Валя Семеренко (0+1) +1:52,2
50. Дар'я Блашко (0+2) +2:08,1
60. Юлія Джима (1+1) +2:24,0
71. Віта Семеренко (1+1) +2:45,6
Нагадаємо, Джима потрапила до ТОП-10 індивідуальної гонки Кубка світу.