Підгрушна потрапила до ТОП-10 спринту на Кубку світу

Лише одна українка здобула очки у гонці

Джерело - Чемпіон.

У фінському Контіолахті відбувся жіночий спринт у рамках першого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021.

Серед українок найкраще виступила Олена Підгрушна, яка посіла 10-е місце. Вона стала єдиною українкою, якій у цій гонці вдалося посісти місце в очковій зоні.

Перемогу у гонці здобула шведка Ганна Еберг. Друге та третє місця відповідно посіли норвежки Марте Ольсбу-Рейселанн та Каролін Кноттен.

Кубок світу з біатлону

Перший етап, Контіолахті (Фінляндія)

Спринт, жінки

29 листопада

1. Ганна Еберг (0+0) 21:01,4

2. Марте Ольсбу-Рейселанн (0+0) +23,9

3. Каролін Кноттен (0+0) +37,8

...

10. Олена Підгрушна (1+0) +1:07,4

41. Валя Семеренко (0+1) +1:52,2

50. Дар'я Блашко (0+2) +2:08,1

60. Юлія Джима (1+1) +2:24,0

71. Віта Семеренко (1+1) +2:45,6

Нагадаємо, Джима потрапила до ТОП-10 індивідуальної гонки Кубка світу.