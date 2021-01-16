Німеччина виграла жіночу естафету в Обергофі, Україна у ТОП-10

Джерело - Чемпіон.
У рамках шостого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021 у німецькому Обергофі відбулася жіноча естафета.
Збірну України представляли – Дар’я Блашко, Юлія Джима, Валентина Семеренко та Олена Підгрушна.
Наша команда посіла восьме місце. В українок провалила гонку Юлія Джима, яка не першій стрільбі заробила два кола штрафу та відкинула Україну у другий десяток. Вдала стрільба Семеренко та Підгрушної змогли покращити позиції національної команди.
Перемогу у гонці здобула збірна Німеччини, яка випередила найближчих конкурентів з Білорусі та Швеції на 17,4 та 35,7 секунди відповідно.
Кубок світу з біатлону
Шостий етап, Обергоф (Німеччина)
Естафета, Жінки
16 січня
1. Німеччина (0+5) 1:14:31,5
2. Білорусь (0+9) +17,4
3. Швеція (0+5) +35,7
4. Росія (1+7) +42,5
5. Франція (2+10) +1:48,2
6. Чехія (1+9) +2:01,4
...
8. Україна (2+6) +2:52,9
Нагадаємо, українки не кваліфікувались до масстарту вперше з березня 2019 року.