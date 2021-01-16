Німеччина виграла жіночу естафету в Обергофі, Україна у ТОП-10

Збірна України зайняла восьме місце

Джерело - Чемпіон.

У рамках шостого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021 у німецькому Обергофі відбулася жіноча естафета.

Збірну України представляли – Дар’я Блашко, Юлія Джима, Валентина Семеренко та Олена Підгрушна.

Наша команда посіла восьме місце. В українок провалила гонку Юлія Джима, яка не першій стрільбі заробила два кола штрафу та відкинула Україну у другий десяток. Вдала стрільба Семеренко та Підгрушної змогли покращити позиції національної команди.

Перемогу у гонці здобула збірна Німеччини, яка випередила найближчих конкурентів з Білорусі та Швеції на 17,4 та 35,7 секунди відповідно.

Кубок світу з біатлону

Шостий етап, Обергоф (Німеччина)

Естафета, Жінки

16 січня

1. Німеччина (0+5) 1:14:31,5 2. Білорусь (0+9) +17,4 3. Швеція (0+5) +35,7 4. Росія (1+7) +42,5 5. Франція (2+10) +1:48,2 6. Чехія (1+9) +2:01,4 ... 8. Україна (2+6) +2:52,9

Нагадаємо, українки не кваліфікувались до масстарту вперше з березня 2019 року.