Підручний потрапив до ТОП-6 спринту в Гохфільцені

Усі місця на подіумі посіли норвезькі спортсмени

Джерело - Чемпіон.

У рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021 в австрійському Гохфільцені відбувся чоловічий спринт.

Українець Дмитро Підручний зумів чисто відстрілятися і посісти 6-у позицію. Також свій найкращий результат у кар'єрі продемонстрував Антон Дудченко - 20.

Артем Прима також додав до своєї скарбнички залікові бали - він 39-й. Руслан Ткаленко та Богдан Цимбал опинилися поза межами ТОП-60, через що вони пропустять гонку переслідування.

Перемогу в спринті здобув норвежець Стурла Легрейд, друге та третє місце посіли його співвітчизники - Йоганнес Дале та Йоганнес Бо.

Кубок світу з біатлону

Четвертий етап, Гохфільцен (Австрія)

Спринт, чоловіки

17 грудня

1. Стурла Легрейд (0+0) 23:04,9

2. Йоганнес Дале (0+0) +7,9

3. Йоганнес Бо (2+0) +19,9

...

6. Дмитро Підручний (0+0) +51,3

20. Антон Дудченко (0+0) +1:27,4

39. Артем Прима (1+1) +2:02,8

75. Руслан Ткаленко (0+2) +3:02,3

101. Богдан Цимбал (1+2) +4:24,9

Нагадаємо, у збірній Німеччини з біатлону виявили коронавірус.