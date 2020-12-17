 Підручний потрапив до ТОП-6 спринту в Гохфільцені | Біатлон | Champion.com.ua
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Підручний потрапив до ТОП-6 спринту в Гохфільцені

Сьогодні 16:39 463 0
Усі місця на подіумі посіли норвезькі спортсмени
Підручний потрапив до ТОП-6 спринту в Гохфільцені
#Підручний, #Дудченко

Джерело - Чемпіон.

У рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021 в австрійському Гохфільцені відбувся чоловічий спринт.

Українець Дмитро Підручний зумів чисто відстрілятися і посісти 6-у позицію. Також свій найкращий результат у кар'єрі продемонстрував Антон Дудченко - 20.

Артем Прима також додав до своєї скарбнички залікові бали - він 39-й. Руслан Ткаленко та Богдан Цимбал опинилися поза межами ТОП-60, через що вони пропустять гонку переслідування.

Перемогу в спринті здобув норвежець Стурла Легрейд, друге та третє місце посіли його співвітчизники - Йоганнес Дале та Йоганнес Бо.

Кубок світу з біатлону
Четвертий етап, Гохфільцен (Австрія)
Спринт, чоловіки
17 грудня

1.  Стурла Легрейд (0+0)  23:04,9

2.  Йоганнес Дале (0+0)  +7,9

3.  Йоганнес Бо (2+0)  +19,9

...

6.  Дмитро Підручний (0+0)  +51,3

20.  Антон Дудченко (0+0)  +1:27,4

39.  Артем Прима (1+1)  +2:02,8

75.  Руслан Ткаленко (0+2)  +3:02,3

101.  Богдан Цимбал (1+2)  +4:24,9

Нагадаємо, у збірній Німеччини з біатлону виявили коронавірус.

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