Бо виграв мас-старт у Антгольці, Дудченко - 25-й

Раніше збірна України фінішувала восьмою у жіночій естафеті на Кубку світу

Джерело - Чемпіон.

У рамках сьомого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021 в італійському Антгольці відбувся чоловічий мас-старт.

Збірну України у гонці представляв Антон Дудченко, який з 3 промахами прийшов 25-м.

Перемогу у гонці здобув норвежець Йоганнес Бо. Другим на фініш прийшов Кантен Фійон Має. Замкнув трійку Яков Фак.

Кубок світу з біатлону

Сьомий етап, Антгольц (Італія)

Мас-старт, чоловіки

24 січня

1. Йоганнес Бо (0+0+0+1) 35:44,3 2. Кантен Фійон Має (1+0+0+1) +31,3 3. Яков Фак (0+0+1+0) +44,2 ... 25. Антон Дудченко (1+0+1+1) +2:45,3

Раніше збірна України фінішувала восьмою у жіночій естафеті на Кубку світу.