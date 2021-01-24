Бо виграв мас-старт у Антгольці, Дудченко - 25-й

Джерело - Чемпіон.
У рамках сьомого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021 в італійському Антгольці відбувся чоловічий мас-старт.
Збірну України у гонці представляв Антон Дудченко, який з 3 промахами прийшов 25-м.
Перемогу у гонці здобув норвежець Йоганнес Бо. Другим на фініш прийшов Кантен Фійон Має. Замкнув трійку Яков Фак.
Кубок світу з біатлону
Сьомий етап, Антгольц (Італія)
Мас-старт, чоловіки
24 січня
1. Йоганнес Бо (0+0+0+1) 35:44,3
2. Кантен Фійон Має (1+0+0+1) +31,3
3. Яков Фак (0+0+1+0) +44,2
...
25. Антон Дудченко (1+0+1+1) +2:45,3
Раніше збірна України фінішувала восьмою у жіночій естафеті на Кубку світу.