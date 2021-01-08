 Українські біатлоністи провалили спринт на Кубку світу | Біатлон | Champion.com.ua
Мій профіль
Джима у ТОП-10 спринту на Кубку світу в Обергофі
Сьогодні 13:47 5483 1
Лопес: Виправдання Ломаченка мене не здивували
Сьогодні 16:55 268
Українські біатлоністи провалили спринт на Кубку світу
Сьогодні 16:38 321
Що потрібно знати про Местеролон - препарат, який знайшли в Ястремської
Сьогодні 15:57 701
Ворскла оголосила про повернення Луїзао
Сьогодні 13:25 711
Шахтар повернув Мудрика із Десни
Сьогодні 12:29 1093
Кубок світу-2020/21: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 11:50 3018
Девіс: Я спочатку зламаю Ломаченка, а потім нокаутую в пізніх раундах
Сьогодні 11:32 8693
Бондаренко поступилася Жабер на турнірі в ОАЕ
Сьогодні 10:05 556
Переговори Динамо з агентами Абади зайшли у глухий кут
Вчора 21:25 663
Блоги
Фото дня. Беломоіна побажала успіху Джимі, біатлоністка ж одразу ж видала найкращий результат у сезоні
Фото дня. Беломоіна побажала успіху Джимі, біатлоністка ж одразу ж видала найкращий результат у сезоні Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:43 381
Відео дня. Артем Кравець вчить своїх 3-річних синів грати в футбол
Відео дня. Артем Кравець вчить своїх 3-річних синів грати в футбол Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:23 193
Що потрібно знати про Местеролон - препарат, який знайшли в Ястремської
Що потрібно знати про Местеролон - препарат, який знайшли в Ястремської Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:57 697
Верона ван де Лер: від зірки світової гімнастики до порноіндустрії
Верона ван де Лер: від зірки світової гімнастики до порноіндустрії Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:12 3957
Лідер збірної проти чинного чемпіона. В УХЛ сталася потужна бійка
Лідер збірної проти чинного чемпіона. В УХЛ сталася потужна бійка Valeriy Ruchka
Вчора 19:46 945
Усик привітав з Різдвом в одязі ченця
Усик привітав з Різдвом в одязі ченця Valeriy Ruchka
Вчора 17:25 1016
Російський футболіст забив гол у чемпіонаті Франції через 10 секунд після виходу на заміну
Російський футболіст забив гол у чемпіонаті Франції через 10 секунд після виходу на заміну Valeriy Ruchka
Вчора 16:02 1241 1
Визначили найкращий нокаут 2020 року
Визначили найкращий нокаут 2020 року Valeriy Ruchka
Вчора 11:29 19386
Капітан Динамо з дружиною душевно привітали вболівальників із Різдвом
Капітан Динамо з дружиною душевно привітали вболівальників із Різдвом Андрій Твердохліб
Вчора 07:35 4660 3
Система Лобановського. Напевне, найкращий фільм про легендарного українського тренера
Система Лобановського. Напевне, найкращий фільм про легендарного українського тренера Андрій Твердохліб
06.01.2021 21:13 2777
Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю. Брехати потрібно менше! Епічна відповідь Сергія Стаховського росіянам
Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю. Брехати потрібно менше! Епічна відповідь Сергія Стаховського росіянам Андрій Твердохліб
06.01.2021 19:51 5926 4
Україні не потрібна Олімпіада! Безглуздий піар від Зеленського і Гутцайта
Україні не потрібна Олімпіада! Безглуздий піар від Зеленського і Гутцайта Valeriy Ruchka
06.01.2021 15:00 996 1
Давай грай! Тільки ходиш плачеш - як Монзуль керує грою і футболістами
Давай грай! Тільки ходиш плачеш - як Монзуль керує грою і футболістами Valeriy Ruchka
06.01.2021 13:15 1301 1
УЄФА вшанував пам'ять Лобановського
УЄФА вшанував пам'ять Лобановського Valeriy Ruchka
06.01.2021 12:23 907
Ракурс. Неймовірний нокаут Гарсії очима вболівальників
Ракурс. Неймовірний нокаут Гарсії очима вболівальників Андрій Твердохліб
06.01.2021 12:09 4932
Сейви українських голкіперів увійшли у добірку найкращих в Лізі чемпіонів
Сейви українських голкіперів увійшли у добірку найкращих в Лізі чемпіонів Valeriy Ruchka
06.01.2021 11:31 668
Лобановський назавжди. 82 роки тому народився легендарний тренер Динамо
Лобановський назавжди. 82 роки тому народився легендарний тренер Динамо Valeriy Ruchka
06.01.2021 09:41 2193
5 причин дивитися український хокей у Різдво
5 причин дивитися український хокей у Різдво Андрій Твердохліб
06.01.2021 08:05 476
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Андрій Твердохліб
05.01.2021 16:44 1510
ММА? Майк Тайсон провів спаринг в октогані
ММА? Майк Тайсон провів спаринг в октогані Valeriy Ruchka
04.01.2021 17:00 1337
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:11 Біатлон Джима: Прикро, що зробила один промах 6
17:01 Біатлон Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічу гонку переслідування в Обергофі 172
16:55 Бокс Лопес: Виправдання Ломаченка мене не здивували 268
16:43 Блог Фото дня. Беломоіна побажала успіху Джимі, біатлоністка ж одразу ж видала найкращий результат у сезоні 384
16:38 Біатлон Українські біатлоністи провалили спринт на Кубку світу 321
16:25 Футбол Реал віддав вінгера в Хетафе 438
16:23 Блог Відео дня. Артем Кравець вчить своїх 3-річних синів грати в футбол 194
16:10 Баскетбол Хімік здолав Харківських Соколів у Суперлізі 509
15:57 Блог Що потрібно знати про Местеролон - препарат, який знайшли в Ястремської 701
15:55 Теніс Федерація тенісу України заступилася за Ястремську 623
15:37 Бокс Лопес назвав плани на рік 929
15:22 Футбол Коваленко підписав попередній контракт з Аталантою - ЗМІ 1182
15:07 Футбол Колос підписав Хльобаса 773
15:00 Пряма трансляція Чоловіча спринтерська гонка 10 км в Обергофі: онлайн-трансляція. LIVE 1371
14:55 Біатлон Кубок світу: де дивитися онлайн жіночу гонку переслідування в Обергофі 773
14:51 Футбол Реал готує трансфер Сон Хин Міна 1147
14:35 Теніс Бондаренко і Кіченок покинули парний турнір в ОАЕ 981
14:13 Футбол Соломон може перейти у Арсенал 1244
13:47 Біатлон Джима у ТОП-10 спринту на Кубку світу в Обергофі 5483 1
13:42 Пряма трансляція Костюк - Шувей: онлайн-трансляція матчу 2 кола в Абу-Дабі. LIVE 350
13:40 Футбол Яремчук у ТОП-30 найкращих гравців чемпіонату Бельгії 1302
13:29 Пряма трансляція Світоліна - Звонарьова: онлайн-трансляція матчу 2 кола в Абу-Дабі. LIVE 393
13:25 Футбол Ворскла оголосила про повернення Луїзао 711
13:13 Футбол Динамо розпочне підготовку до сезону з масштабного тестування на коронавірус 1183
12:56 Футбол Еріксен може повернутися в Тоттенгем 1252 1

Українські біатлоністи провалили спринт на Кубку світу

Сьогодні 16:38 321 0
Лише Прима потрапив до очкової зони гонки
Українські біатлоністи провалили спринт на Кубку світу
#Прима, #Підручний

Джерело - Чемпіон.

У німецькому Обергофі відбувся чоловічий спринт у рамках п’ятого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021.

У гонці участь брали 5 українських біатлоністів. Найвище місце серед українців посів Артем Прима. Він був 30-им і став єдиним серед українців, хто здобув очки у цій гонці. До завтрашнього персьюту за підсумками цього спринту відібралися Артем Прима та Дмитро Підручний (53-є місце). 

Перемогу у спринті здобув норвежець Йоганнес Бо. Його співвітчизники Тар’єй Бо та Стурла Гольм Легрейд відповідно посіли друге та третє місця.

Кубок світу з біатлону
П’ятий етап, Обергоф (Німеччина)
Спринт, чоловіки
8 січня

1. Йоганнес Бо (0+1) 25:12,0

2. Тар’єй Бо (0+0)  +10,8

3. Стурла Гольм Легрейд (0+0)  +21,6

...

30. Артем Прима (1+0)  +1:47,6

53. Дмитро Підручний (4+0)  +2:24,0

69. Артем Тищенко (1+0)  +3:04,3

73. Руслан Ткаленко (1+1)  +3:07,3

86. Тарас Лесюк (1+2)  +3:47,3

Нагадаємо, Юлія Джима посіла десяте місце в спринті.

Коментарі ()