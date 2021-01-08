Українські біатлоністи провалили спринт на Кубку світу

Лише Прима потрапив до очкової зони гонки

Джерело - Чемпіон.

У німецькому Обергофі відбувся чоловічий спринт у рамках п’ятого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021.

У гонці участь брали 5 українських біатлоністів. Найвище місце серед українців посів Артем Прима. Він був 30-им і став єдиним серед українців, хто здобув очки у цій гонці. До завтрашнього персьюту за підсумками цього спринту відібралися Артем Прима та Дмитро Підручний (53-є місце).

Перемогу у спринті здобув норвежець Йоганнес Бо. Його співвітчизники Тар’єй Бо та Стурла Гольм Легрейд відповідно посіли друге та третє місця.

Кубок світу з біатлону

П’ятий етап, Обергоф (Німеччина)

Спринт, чоловіки

8 січня

1. Йоганнес Бо (0+1) 25:12,0

2. Тар’єй Бо (0+0) +10,8

3. Стурла Гольм Легрейд (0+0) +21,6

...

30. Артем Прима (1+0) +1:47,6

53. Дмитро Підручний (4+0) +2:24,0

69. Артем Тищенко (1+0) +3:04,3

73. Руслан Ткаленко (1+1) +3:07,3

86. Тарас Лесюк (1+2) +3:47,3

Нагадаємо, Юлія Джима посіла десяте місце в спринті.