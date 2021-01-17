Підручний у ТОП-20 мас-старту в Обергофі

Перемогу здобув

Джерело - Чемпіон.

У рамках шостого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021 у німецькому Обергофі відбувся чоловічий мас-старт.

Збірну України представляв Дмитро Підручний, який посів 20-е місце.

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Перемогу здобув норвежець Тар'є Бо. Другим прийшов австрієць Фелікс Ляйтнер, трійку замкнув швейцарський спортсмен Бенджамін Вегер.

Кубок світу з біатлону

Шостий етап, Обергоф (Німеччина)

Мас-старт, Чоловіки

17 січня

1. Тар'є Бо (0+0+0+1) 37:41,9

2. Фелікс Ляйтнер (0+0+0+0) +3,6

3. Бенджамін Вегер (0+0+0+0) +7,8

...

20. Дмитро Підручний (1+0+1+0) +1:07,9

Нагадаємо, українки не кваліфікувались до масстарту вперше з березня 2019.