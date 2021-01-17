Підручний у ТОП-20 мас-старту в Обергофі

Джерело - Чемпіон.
У рамках шостого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021 у німецькому Обергофі відбувся чоловічий мас-старт.
Збірну України представляв Дмитро Підручний, який посів 20-е місце.
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Перемогу здобув норвежець Тар'є Бо. Другим прийшов австрієць Фелікс Ляйтнер, трійку замкнув швейцарський спортсмен Бенджамін Вегер.
Кубок світу з біатлону
Шостий етап, Обергоф (Німеччина)
Мас-старт, Чоловіки
17 січня
1. Тар'є Бо (0+0+0+1) 37:41,9
2. Фелікс Ляйтнер (0+0+0+0) +3,6
3. Бенджамін Вегер (0+0+0+0) +7,8
...
20. Дмитро Підручний (1+0+1+0) +1:07,9
Нагадаємо, українки не кваліфікувались до масстарту вперше з березня 2019.