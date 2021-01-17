 Підручний у ТОП-20 мас-старту в Обергофі | Біатлон | Champion.com.ua
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Підручний у ТОП-20 мас-старту в Обергофі
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Підручний у ТОП-20 мас-старту в Обергофі

Сьогодні 14:13 328 0
Перемогу здобув
Підручний у ТОП-20 мас-старту в Обергофі
#Збірна України, #Підручний, #Кубок світу

Джерело - Чемпіон.

У рамках шостого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021 у німецькому Обергофі відбувся чоловічий мас-старт.

Збірну України представляв Дмитро Підручний, який посів 20-е місце.

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Перемогу здобув норвежець Тар'є Бо. Другим прийшов австрієць Фелікс Ляйтнер, трійку замкнув швейцарський спортсмен Бенджамін Вегер.

Кубок світу з біатлону
Шостий етап, Обергоф (Німеччина)
Мас-старт, Чоловіки
17 січня
1.  Тар'є Бо (0+0+0+1)  37:41,9
2.  Фелікс Ляйтнер (0+0+0+0)  +3,6
3.  Бенджамін Вегер (0+0+0+0)  +7,8
...
20.  Дмитро Підручний (1+0+1+0)  +1:07,9

Нагадаємо, українки не кваліфікувались до масстарту вперше з березня 2019.

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