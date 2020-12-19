Джима у ТОП-25 гонки переслідування на Кубку світу у Гохфільцені

Джерело - Чемпіон.
У рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021 в австрійському Гохфільцені відбулася жіноча гонка переслідування.
Україну у гонці представляли Дар'я Блашко, Юлія Джима та Анастасія Меркушина.
Виграла етап норвежка Тіріл Екгофф. Друге і третє місце розділили представниці Швеції Ганна Еберг і Ельвіра Еберг.
Найкращою з українок стала Юлія Джима, яка з одним промахом посіла 23 місце.
Кубок світу з біатлону
Четвертий етап, Гохфільцен (Австрія)
Гонка переслідування, жінки
19 грудня
1. Тірілл Екгофф (Норвегія, 0+1+0+0) 28:24.8
2. Ганна Еберг (Швеція, 1+0+1+0) +22.5
3. Ельвіра Еберг (Швеція, 1+0+0+1) +27.6
4. Інгрід Тандреволл (Норвегія, 0+1+0+1) +28.2
5. Доротея Вірер (Італія, 0+0+0+1) +42.2
6. Франциска Пройсс (Німеччина, 0+1+0+1) +49.4
...
23. Юлія Джима (0+0+0+1) +2:24.0
51. Дар'я Блашко (0+0+1+2)
56. Анастасія Меркушина (0+0+1+2)
Валентина Семеренко - не стартувала
Нагадаємо, українки провалили спринт на Кубку світу у Гохфільцені.