Джима у ТОП-25 гонки переслідування на Кубку світу у Гохфільцені

Джима - єдина українка в ТОП-40

Джерело - Чемпіон.

У рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021 в австрійському Гохфільцені відбулася жіноча гонка переслідування.

Україну у гонці представляли Дар'я Блашко, Юлія Джима та Анастасія Меркушина.

Виграла етап норвежка Тіріл Екгофф. Друге і третє місце розділили представниці Швеції Ганна Еберг і Ельвіра Еберг.

Найкращою з українок стала Юлія Джима, яка з одним промахом посіла 23 місце.

Кубок світу з біатлону

Четвертий етап, Гохфільцен (Австрія)

Гонка переслідування, жінки

19 грудня

1. Тірілл Екгофф (Норвегія, 0+1+0+0) 28:24.8

2. Ганна Еберг (Швеція, 1+0+1+0) +22.5

3. Ельвіра Еберг (Швеція, 1+0+0+1) +27.6

4. Інгрід Тандреволл (Норвегія, 0+1+0+1) +28.2

5. Доротея Вірер (Італія, 0+0+0+1) +42.2

6. Франциска Пройсс (Німеччина, 0+1+0+1) +49.4

...

23. Юлія Джима (0+0+0+1) +2:24.0

51. Дар'я Блашко (0+0+1+2)

56. Анастасія Меркушина (0+0+1+2)

Валентина Семеренко - не стартувала

Нагадаємо, українки провалили спринт на Кубку світу у Гохфільцені.