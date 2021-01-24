Джерело - Чемпіон.
В італійському Антгольці у рамках сьомого етапу Кубку світу з біатлону сезону-2020/2021 відбулася жіноча естафета.
Стартером збірної України у цій гонці була Віта Семеренко. Другий та третій етап бігли Юлія Джима і Валя Семеренко. Олена Підгрушна була фінішером нашої збірної.
Збірна України посіла 8-е місце. Перемогу у гонці здобули росіянки. Другим та третіми відповідно стали збірні Німеччини та Франції.
Кубок світу з біатлону
Сьомий етап, Антгольц (Італія)
Естафета, жінки
24 січня
1. Росія (0+9) 1:07:32,4
2. Німеччина (0+6) +11,0
3. Франція (1+9) +21,2
4. Італія (0+8) +40,5
5. Білорусь (0+14) +46,5
6. Норвегія (1+12) +59,6
...
8. Україна (0+10) +1:09,9
Раніше Джима потрапила до ТОП-10 мас-старту.