Українки використали 10 додаткових патронів

Джерело - Чемпіон.

В італійському Антгольці у рамках сьомого етапу Кубку світу з біатлону сезону-2020/2021 відбулася жіноча естафета.

Стартером збірної України у цій гонці була Віта Семеренко. Другий та третій етап бігли Юлія Джима і Валя Семеренко. Олена Підгрушна була фінішером нашої збірної.

Збірна України посіла 8-е місце. Перемогу у гонці здобули росіянки. Другим та третіми відповідно стали збірні Німеччини та Франції.

Кубок світу з біатлону

Сьомий етап, Антгольц (Італія)

Естафета, жінки

24 січня

1. Росія (0+9) 1:07:32,4

2. Німеччина (0+6) +11,0

3. Франція (1+9) +21,2

4. Італія (0+8) +40,5

5. Білорусь (0+14) +46,5

6. Норвегія (1+12) +59,6

...

8. Україна (0+10) +1:09,9

Раніше Джима потрапила до ТОП-10 мас-старту.