 Сімон виграла масстарт на Кубку світу в Обергофі | Біатлон | Champion.com.ua
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Сімон виграла масстарт на Кубку світу в Обергофі

Сьогодні 16:41 265 0
Масстарт відбувся без українок
Сімон виграла масстарт на Кубку світу в Обергофі
#Сімон, #Пройс

Джерело - Чемпіон.

У німецькому Обергофі програму шостого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021 завершив жіночий масстарт.

Українські біатлоністки не приймали участь в масстарті. Подібна подія трапилася вперше з 24 березня 2019 року.  Згідно з правилами, в масстарті беруть участь перші 25 біатлоністів загального заліку Кубка світу і 5 найкращих спортсменів за підсумками етапу. Найкраще місце в заліку серед українок у Юлії Джими, яка знаходиться на 27 місці.

Перемогу у спринті здобула Жулья Сімон. Німкеня Франциска Пройс та норвежка Ганна Еберг відповідно посіли друге та третє місця.

Кубок світу з біатлону
Шостий етап, Обергоф (Німеччина)
Масстарт, жінки
17 січня

1. Жулья Сімон (0+1+2+0) 40:11,1

2. Франциска Пройс (1+0+1+0) +3,9

3. Ганна Еберг (1+0+1+1) +11,7

Нагадаємо, українки зайняли восьме місце у естафеті в Обергофі.

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