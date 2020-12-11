Джима та Блашко у ТОП-25 спринту Кубка світу у Гохфільцені

Джерело - Чемпіон.
У австрійському Гохфільцені відбувся жіночий спринт у рамках третього етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021.
Україну у цій гонці представляло п’ять біатлоністок – Дар'я Блашко, Віта Семеренко, Валентина Семеренко, Юлія Джима, Катерина Бех.
Перемогу у спринті здобула білоруська біатлоністка Дінара Алімбекова, для неї ця перемога стала першою в сезоні. Норвежка Тіріл Екгофф прийшла другою, німкеня Франціска Пройсс стала третьою.
Найкращою з українок стала Юлія Джима, яка із одним промахом прийшла 22-ю.
Кубок світу з біатлону
Другий етап, Гохфільцен (Австрія)
Спринт, жінки
11 грудня
1. Дінара Алімбекова (0+0) 20:12,3
2. Тіріл Екгоф (1+0) +8,5
3. Франціска Пройсс (0+1) +9,9
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22. Юлія Джима (0+1) +57,8
24. Дар'я Блашко (0+0) +1:05,4
45. Валя Семеренко (0+2) +1:37,7
59. Катерина Бех (1+1) +2:04,1
69. Віта Семеренко (0+2) +2:21,9
Нагадаємо, Блашко потрапила до ТОП-15 персьюту на Кубку світу.