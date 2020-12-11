Джима та Блашко у ТОП-25 спринту Кубка світу у Гохфільцені

Джерело - Чемпіон.

У австрійському Гохфільцені відбувся жіночий спринт у рамках третього етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021.

Україну у цій гонці представляло п’ять біатлоністок – Дар'я Блашко, Віта Семеренко, Валентина Семеренко, Юлія Джима, Катерина Бех.

Перемогу у спринті здобула білоруська біатлоністка Дінара Алімбекова, для неї ця перемога стала першою в сезоні. Норвежка Тіріл Екгофф прийшла другою, німкеня Франціска Пройсс стала третьою.

Найкращою з українок стала Юлія Джима, яка із одним промахом прийшла 22-ю.

Кубок світу з біатлону

Другий етап, Гохфільцен (Австрія)

Спринт, жінки

11 грудня

1. Дінара Алімбекова (0+0) 20:12,3

2. Тіріл Екгоф (1+0) +8,5

3. Франціска Пройсс (0+1) +9,9

....

22. Юлія Джима (0+1) +57,8 24. Дар'я Блашко (0+0) +1:05,4 45. Валя Семеренко (0+2) +1:37,7 59. Катерина Бех (1+1) +2:04,1 69. Віта Семеренко (0+2) +2:21,9

Нагадаємо, Блашко потрапила до ТОП-15 персьюту на Кубку світу.