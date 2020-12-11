 Джима та Блашко у ТОП-25 спринту Кубка світу у Гохфільцені | Біатлон | Champion.com.ua
Мій профіль
Чоловічий спринт 10 км в Гохфільцені: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 14:57 1062
Джима та Блашко у ТОП-25 спринту Кубка світу у Гохфільцені
Сьогодні 13:46 3555
Стало відомо, коли у Усика закінчується контракт з К2
Сьогодні 12:59 2058
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Сьогодні 12:25 35791
Десна прийме Маріуполь у Києві
Сьогодні 11:29 976
Семенов імовірно перехворів мононуклеозом
Сьогодні 10:46 1139
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ
Сьогодні 10:32 681
Кубок світу: Де дивитися онлайн чоловічий спринт у Гохфільцені
Сьогодні 09:28 562
Визначився найкращий гравець матчу Брага - Зоря
Сьогодні 08:44 1025
Скрипник оцінив гру з Брагою
Сьогодні 08:12 2424
Блоги
Японський школяр Ріо Сато став автором унікального досягнення
Японський школяр Ріо Сато став автором унікального досягнення Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:44 326
Голкіпер Донбаса Трифонов виконав сейв головою. ВІДЕО
Голкіпер Донбаса Трифонов виконав сейв головою. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:33 336
Відео дня. Вейн Грецький записав звернення до українців
Відео дня. Вейн Грецький записав звернення до українців Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:31 409
Російський гонщик Формули 1 потрапив у гучний скандал через відео в Instagram
Російський гонщик Формули 1 потрапив у гучний скандал через відео в Instagram Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:06 347
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:25 35784
Гравці Боруссії додивлялися матч Шахтаря прямо на полі. Реакцію футболістів треба бачити!
Гравці Боруссії додивлялися матч Шахтаря прямо на полі. Реакцію футболістів треба бачити! Valeriy Ruchka
Вчора 11:57 1606
Герой матчу. Трубін здійснив божевільний сейв після удару Лукаку
Герой матчу. Трубін здійснив божевільний сейв після удару Лукаку Valeriy Ruchka
Вчора 10:16 2087
Два роки тому Ломаченко розібрався з Педрасою
Два роки тому Ломаченко розібрався з Педрасою Valeriy Ruchka
09.12.2020 16:46 1543
Рівно 19 років тому Андрій Шевченко забив легендарний гол за комірець Буффону
Рівно 19 років тому Андрій Шевченко забив легендарний гол за комірець Буффону Valeriy Ruchka
09.12.2020 14:04 46310
Наскільки крутий Ребров та чого чекати від Луческу - ТаТоТаке
Наскільки крутий Ребров та чого чекати від Луческу - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
09.12.2020 13:42 574
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:25 ММА Співак залишився без бою на турнірі UFC 256 68
16:10 Бокс Джошуа: Я розумію, яка тактика потрібна, щоб перемогти Пулєва 319
15:56 Біатлон Семенов назвав терміни повернення у збірну України 175
15:41 Футбол Остап Маркевич втратив трьох гравців перед матчем із Десною 559 1
15:28 Футбол Фернандеш втретє став гравцем місяця в АПЛ 394
15:12 Футбол Чеберко – у команді тижня Ліги Європи 559
14:57 Пряма трансляція Чоловічий спринт 10 км в Гохфільцені: онлайн-трансляція. LIVE 1062
14:56 Футбол Тоттенгем - Антверпен 2:0. Огляд матчу 641
14:44 Блог Японський школяр Ріо Сато став автором унікального досягнення 327
14:44 Футбол Моурінью став тренером місяця в АПЛ 634
14:33 Блог Голкіпер Донбаса Трифонов виконав сейв головою. ВІДЕО 338
14:29 Бокс Джошуа: Я чекаю на бій Усик – Джойс 1420
14:15 Футбол Нагорняк відзначив прогрес Зорі у Лізі Європи 874
13:58 Футбол Дандолк - Арсенал 2:4. Огляд матчу 826
13:46 Біатлон Джима та Блашко у ТОП-25 спринту Кубка світу у Гохфільцені 3555
13:31 Блог Відео дня. Вейн Грецький записав звернення до українців 427
13:27 Футбол Ювентус відмовився від обміну гравцями з Евертоном 1038
13:13 Футбол Реал розпочав переговори з Моурінью 1645
13:06 Блог Російський гонщик Формули 1 потрапив у гучний скандал через відео в Instagram 348
13:00 Кіберспорт Budivelnyk Gaming здолав Odessa Gaming у чемпіонаті України 953
12:59 Бокс Стало відомо, коли у Усика закінчується контракт з К2 2058
12:56 Футбол Динамо Загреб - ЦСКА Москва 3:1. Огляд матчу 1276
12:44 Футбол Боруссія Дортмунд готує трансфер зірки ПСВ 1449
12:29 Футбол Гомес назвав чемпіонат для Яремчука 2251
12:25 Блог Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 35791

Джима та Блашко у ТОП-25 спринту Кубка світу у Гохфільцені

Сьогодні 13:46 3555 0
Джима та Блашко у ТОП-25 спринту Кубка світу у Гохфільцені
#Блашко, #Джима, #Семеренко

Джерело - Чемпіон.

У австрійському Гохфільцені відбувся жіночий спринт у рамках третього етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021.

Україну у цій гонці представляло п’ять біатлоністок – Дар'я Блашко, Віта Семеренко, Валентина Семеренко, Юлія Джима, Катерина Бех.

Перемогу у спринті здобула білоруська біатлоністка Дінара Алімбекова, для неї ця перемога стала першою в сезоні. Норвежка Тіріл Екгофф прийшла другою, німкеня Франціска Пройсс стала третьою.

Найкращою з українок стала Юлія Джима, яка із одним промахом прийшла 22-ю.

Кубок світу з біатлону
Другий етап, Гохфільцен (Австрія)
Спринт, жінки
11 грудня
1. Дінара Алімбекова (0+0)  20:12,3
2. Тіріл Екгоф (1+0)  +8,5
3. Франціска Пройсс (0+1)  +9,9
....
22. Юлія Джима (0+1) +57,8
24. Дар'я Блашко (0+0) +1:05,4
45. Валя Семеренко (0+2) +1:37,7
59. Катерина Бех (1+1) +2:04,1
69. Віта Семеренко (0+2) +2:21,9

Нагадаємо, Блашко потрапила до ТОП-15 персьюту на Кубку світу.

Коментарі ()