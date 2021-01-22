Джерело - Чемпіон.
В італійському Антгольці у рамках сьомого етапу Кубку світу з біатлону сезону-2020/2021 відбулася чоловіча індивідуальна гонка.
У гонці взяли участь 5 українців. Найкраще серед них виступив Антон Дудченко, який посів 5-е місце.
Перемогу у гонці здобув росіянин Олександр Логінов. Норвежець Стурла Гольм Легрейд та француз Кентен Фійон-Має відповідно посіли друге та третє місця.
1. Олексадр Логінов (0+0+0+0) 48:41,8
2. Стурла Гольм Легрейд (0+1+1+0) +58,5
3. Кентен Фійон-Має (0+0+1+1) +1:10,6
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5. Антон Дудченко (0+0+0+0) +1:10,9
23. Артем Прима (2+0+0+1) +3:12,1
34. Артем Тищенко (0+1+0+0) +3:47,8
69. Руслан Ткаленко (3+0+0+1) +6:31,4
74. Дмитро Підручний (1+1+3+1) +6:46,3
Раніше, Джима здобула срібну нагороду в індивідуальній гонці на Кубку світу.