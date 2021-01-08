Джима у ТОП-10 спринту на Кубку світу в Обергофі

Відбулась перша гонка п'ятого етапу Кубка світу з біатлону

Джерело - Чемпіон.

У рамках п'ятого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021 в німецькому Обергофі відбувся жіночий спринт.

Україну у гонці представляли Катерина Бех, Дар'я Блашко, Олена Підгрушна, Юлія Джима та Анастасія Меркушина.

Виграла етап норвежка Тіріл Екгофф. Шведка Ханна Еберг прийшла другою, австрійка Ліза Гаузер стала третьою.

Найкращою з українок стала Юлія Джима, яка посіла 10 місце. Юля із одним промахом на стрільбі стоячи програла переможниці понад хвилину.

У гонку переслідування також відібралася Дар'я Блашко та Олена Підгрушна.

Кубок світу з біатлону

П'ятий етап, Обергоф (Німеччина)

Спринт, жінки

08 січня