 Джима у ТОП-10 спринту на Кубку світу в Обергофі | Біатлон | Champion.com.ua
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Джима у ТОП-10 спринту на Кубку світу в Обергофі
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Джима у ТОП-10 спринту на Кубку світу в Обергофі

Сьогодні 13:47 5481 1
Відбулась перша гонка п'ятого етапу Кубка світу з біатлону
Джима у ТОП-10 спринту на Кубку світу в Обергофі
#Джима

Джерело - Чемпіон.

У рамках п'ятого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021 в німецькому Обергофі відбувся жіночий спринт.

Україну у гонці представляли  Катерина Бех, Дар'я Блашко, Олена Підгрушна, Юлія Джима та Анастасія Меркушина.

Виграла етап норвежка Тіріл Екгофф. Шведка Ханна Еберг прийшла другою, австрійка Ліза Гаузер стала третьою.

Найкращою з українок стала Юлія Джима, яка посіла 10 місце. Юля із одним промахом на стрільбі стоячи програла переможниці понад хвилину.

У гонку переслідування також відібралася Дар'я Блашко та Олена Підгрушна.

Кубок світу з біатлону
П'ятий етап, Обергоф (Німеччина)
Спринт, жінки
08 січня
 
1. Тірілл Екгофф (Норвегія, 0+0) 23:54.0
2. Ганна Еберг (Швеція, 0+0) +29.6
3. Ліза Тереза Гаузер (Австрія, 0+1) +40.2
4. Жулья Сімон (Франція, 2+0) +44.3
5. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія, 1+1) +52.6
6. Євгєнія Павлова (Росія, 0+0) +59.1
...
 
10. Юлія Джима (0+1) +1:09.9
32. Дар'я Блашко (0+0) +1:52.7
53. Олена Підгрушна (1+2) +2:37.3
62. Катерина Бех (1+1) +2:55.2
90. Анастасія Меркушина +4:17.2
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