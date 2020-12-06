Збірна Україна у ТОП-10 естафети на Кубку світу

Джерело - Чемпіон.
У рамках другого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021 у фінському Контіолахті відбулася чоловіча естафета.
Збірну України представляли - Артем Прима, Дмитро Підручний, Руслан Ткаленко та Богдан Цимбал.
Наша команда посіла 10-е місце.
Перемогу здобула збірна Норвегії, другими стали німці. Трійку замкнули представники Швеції.
Кубок світу з біатлону
Другий етап, Контіолахті (Фінляндія)
Естафета, Чоловіки
06 грудня
1. Норвегія (0+9) 1:16:21,0
2. Швеція (0+7) +39,2
3. Німеччина (0+8) +51,7
...
10. Україна Україна (0+8) +3:10,0
Нагадаємо, жіноча збірна потрапила у ТОП-5.