Збірна Україна у ТОП-10 естафети на Кубку світу

Перемогу здобула збірна Норвегії

Джерело - Чемпіон.

У рамках другого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021 у фінському Контіолахті відбулася чоловіча естафета.

Збірну України представляли - Артем Прима, Дмитро Підручний, Руслан Ткаленко та Богдан Цимбал.

Наша команда посіла 10-е місце.

Перемогу здобула збірна Норвегії, другими стали німці. Трійку замкнули представники Швеції.

Кубок світу з біатлону

Другий етап, Контіолахті (Фінляндія)

Естафета, Чоловіки

06 грудня

1. Норвегія (0+9) 1:16:21,0

2. Швеція (0+7) +39,2

3. Німеччина (0+8) +51,7

...

10. Україна Україна (0+8) +3:10,0

Нагадаємо, жіноча збірна потрапила у ТОП-5.