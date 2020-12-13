Збірна України поза межами ТОП-10 в естафеті на Кубку світу

Джерело - Чемпіон.
У рамках третього етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021 в австрійському Гохфільцені відбулася чоловіча естафета.
Збірну України представляли - Артем Прима, Руслан Ткаленко, Дмитро Підручний, Антон Дудченко.
Наші біатлоністи прийшли на фініш лише 13-ми.
Перемогу здобула шведська збірна. Другими стали норвезькі спортсмени, трійку замкнули німці.
Кубок світу з біатлону
Третій етап, Гохфільцен (Австрія)
Естафета, Чоловіки
13 грудня
1. Швеція (0+8) 1:16:31,5
2. Норвегія (1+11) +5,7
3. Німеччина (0+7) +44,1
...
13. Україна (0+6) +2:44,3
Нагадаємо, українки посіли сьоме місце в естафеті на Кубку світу.