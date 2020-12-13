Збірна України поза межами ТОП-10 в естафеті на Кубку світу

Перемогу здобули шведи

Джерело - Чемпіон.

У рамках третього етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021 в австрійському Гохфільцені відбулася чоловіча естафета.

Збірну України представляли - Артем Прима, Руслан Ткаленко, Дмитро Підручний, Антон Дудченко.

Наші біатлоністи прийшли на фініш лише 13-ми.

Перемогу здобула шведська збірна. Другими стали норвезькі спортсмени, трійку замкнули німці.

Кубок світу з біатлону

Третій етап, Гохфільцен (Австрія)

Естафета, Чоловіки

13 грудня

1. Швеція (0+8) 1:16:31,5

2. Норвегія (1+11) +5,7

3. Німеччина (0+7) +44,1

...

13. Україна (0+6) +2:44,3

Нагадаємо, українки посіли сьоме місце в естафеті на Кубку світу.