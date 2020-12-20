Підручний провалив мас-старт у Гохфільцені

Джерело - Чемпіон.
У рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021 в австрійському Гохфільцені відбувся чоловічий мас-старт.
Україну представляв Дмитро Підручний, якій фінішував 24.
Перемогу здобув німець Арнд Пайффер. Другим прийшов шведський спортсмен Мартін Понсілуома. Трійку замкнув норвежець Тар'є Бо.
Кубок світу з біатлону
Четвертий етап, Гохфільцен (Австрія)
Мас-старт, чоловіки
20 грудня
1. Арнд Пайффер (0+0+0+0) 35:53,3
2. Мартін Понсілуома (1+0+0+0) +1,3
3. Тар'є Бо (0+0+1+0) +9,3
...
24. Дмитро Підручний (0+0+2+2) +1:53,1
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