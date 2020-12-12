Українки посіли сьоме місце в естафеті на Кубку світу

Збірна Норвегії виграла естафету у Гохфільцені

Джерело - Чемпіон.

У рамках третього етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021 в австрійському Гохфільцені відбулася жіноча естафета.

Збірну України представляли - Дар’я Блашко, Юлія Джима, Валентина Семеренко та Олена Підгрушна.

Першою гонку розпочала Дар’я Блашко, яка продемонструвала ідеальну стрільбу лежачи, а на стійці використала три додаткових патрони та передала естафету дев’ятою із відставанням у 34 секунди від першого місця.

Ідеальна стрільба Юлії Джима дозволила Україні піднятися на 5-те місце (відставання 11 сек). Однак два додаткових патрони на першій стрільбі та три на другій відкинули Валентину Семеренко на 7 місце із відставанням 1 хвилина 10 секунд.

Завершувала гонку Олена Підгрушна, яка прийшла сьомою.

Кубок світу з біатлону

Третій етап, Гохфільцен (Австрія)

Естафета, Жінки

12 грудня