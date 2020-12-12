 Українки посіли сьоме місце в естафеті на етапі Кубку світу в Гохфільцені | Біатлон | Champion.com.ua
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Українки посіли сьоме місце в естафеті на Кубку світу
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Українки посіли сьоме місце в естафеті на Кубку світу

Сьогодні 13:57 607 0
Збірна Норвегії виграла естафету у Гохфільцені
Українки посіли сьоме місце в естафеті на Кубку світу
#Україна

Джерело - Чемпіон.

У рамках третього етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021 в австрійському Гохфільцені відбулася жіноча естафета.

Збірну України представляли - Дар’я Блашко, Юлія Джима, Валентина Семеренко та Олена Підгрушна.

Першою гонку розпочала Дар’я Блашко, яка продемонструвала ідеальну стрільбу лежачи, а на стійці використала три додаткових патрони та передала естафету дев’ятою із відставанням у 34 секунди від першого місця.

Ідеальна стрільба Юлії Джима дозволила Україні піднятися на 5-те місце (відставання 11 сек). Однак два додаткових патрони на першій стрільбі та три на другій відкинули Валентину Семеренко на 7 місце із відставанням 1 хвилина 10 секунд.

Завершувала гонку Олена Підгрушна, яка прийшла сьомою.

Кубок світу з біатлону
Третій етап, Гохфільцен (Австрія)
Естафета, Жінки
12 грудня
1. Норвегія (1+6) 1:08:04,3
2. Франція  (0+16) +24,5
3. Швеція  (1+9) +32,5
4. Німеччина  (1+9) +32,7
5. Італія  (0+3) +37,1
6. Австрія (1+10) +1:12,9
7. Україна  (0+10) +1:13,3
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