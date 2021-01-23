 Збірна України фінішувала 8-ю в естафеті на Кубку світу в Антгольці | Біатлон | Champion.com.ua
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Збірна України фінішувала 8-ю в естафеті на Кубку світу в Антгольці
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Збірна України фінішувала 8-ю в естафеті на Кубку світу в Антгольці

Сьогодні 17:26 238 0
Перемогу здобула команда Франції
Збірна України фінішувала 8-ю в естафеті на Кубку світу в Антгольці
#Збірна України

Джерело - Чемпіон.

У рамках сьомого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021 в італійському Антгольці відбулася чоловіча естафета.

Збірну України представляли: Артем Прима, Дмитро Підручний, Артем Тищенко та Антон Дудченко

У підсумку наші хлопці прийшли на фініш восьмими.

Перемогу здобула команда Франції. Другими прийшли представники збірної Норвегії, трійку замкнули росіяни.

Кубок світу з біатлону
Сьомий етап, Антгольц (Італія)
Естафета, чоловіки
23 січня
1. Франція (0+9)  1:14:25,8
2. Норвегія (1+9)  +0,8
3. Росія (1+7)  +50,8
...
8. Україна (0+8)  +2:36,9

Раніше Джима фінішувала 10-ю в мас-старті.

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