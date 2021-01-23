Збірна України фінішувала 8-ю в естафеті на Кубку світу в Антгольці

Джерело - Чемпіон.
У рамках сьомого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021 в італійському Антгольці відбулася чоловіча естафета.
Збірну України представляли: Артем Прима, Дмитро Підручний, Артем Тищенко та Антон Дудченко
У підсумку наші хлопці прийшли на фініш восьмими.
Перемогу здобула команда Франції. Другими прийшли представники збірної Норвегії, трійку замкнули росіяни.
Кубок світу з біатлону
Сьомий етап, Антгольц (Італія)
Естафета, чоловіки
23 січня
1. Франція (0+9) 1:14:25,8
2. Норвегія (1+9) +0,8
3. Росія (1+7) +50,8
...
8. Україна (0+8) +2:36,9
Раніше Джима фінішувала 10-ю в мас-старті.