Збірна України фінішувала 8-ю в естафеті на Кубку світу в Антгольці

Перемогу здобула команда Франції

Джерело - Чемпіон.

У рамках сьомого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021 в італійському Антгольці відбулася чоловіча естафета.

Збірну України представляли: Артем Прима, Дмитро Підручний, Артем Тищенко та Антон Дудченко

У підсумку наші хлопці прийшли на фініш восьмими.

Перемогу здобула команда Франції. Другими прийшли представники збірної Норвегії, трійку замкнули росіяни.

Кубок світу з біатлону

Сьомий етап, Антгольц (Італія)

Естафета, чоловіки

23 січня

1. Франція (0+9) 1:14:25,8 2. Норвегія (1+9) +0,8 3. Росія (1+7) +50,8 ... 8. Україна (0+8) +2:36,9

Раніше Джима фінішувала 10-ю в мас-старті.