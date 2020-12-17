 Кубок мира побиатлону 2020/21 - расписание, результаты, видео, фото онлайн | Біатлон | Champion.com.ua
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Кубок світу-2020/21 - день за днем: онлайн

Сьогодні 16:15 690 0
Кубок світу-2020/21 - день за днем: онлайн

Джерело - Чемпіон.

У програмі Кубку світу з біатлону 2020/21 заплановано 10 етапів. Календар зазнав певних змін, які пов'язані з пандемією через COVID-19.

Кубок світу-2020/21: онлайн-трансляція. LIVE

Розклад Кубку світу з біатлону сезону 2020/21

1-й етап. Контіолахті, Фінляндія

28 листопада, 12:00. Чоловіки, індивідуальна гонка (20 км) - результат.

28 листопада, 15:20. Жінки, індивідуальна гонка (15 км) - результат.

29 листопада, 11:30. Чоловіки, спринт (10 км) - результат.

29 листопада, 14:40. Жінки, спринт (7,5 км) - результат.

2-й етап. Контіолахті, Фінляндія

3 грудня, 14:30. Чоловіки, спринт (10 км) - результат.

3 грудня, 17:30. Жінки, спринт (7,5 км) - результат.

5 грудня, 14:20. Чоловіки, гонка переслідування (12,5 км) - результат.

5 грудня, 16:15. Жінки, естафета (4х6 км) - результат.

6 грудня, 13:45. Чоловіки, естафета (4х7,5 км) - результат.

6 грудня, 16:15. Жінки, гонкапереслідування (10 км) - результат.

3-й етап. Гохфільцен, Австрія

11 грудня, 12:30. Жінки, спринт (7,5 км) - результат.

11 грудня, 15:20. Чоловіки, спринт (10 км) - результат.

12 грудня, 12:45. Жінки, естафета (4х6 км) - результат.

12 грудня, 15:45. Чоловіки, гонка переслідування (12,5 км) - результат.

13 грудня, 12:45. Жінки, гонка переслідування (10 км) - результат.

13 грудня, 15:00. Чоловіки, естафета (4х7,5 км) - результат.

4-й етап. Гохфільцен, Австрія

17 грудня, 15:15. Чоловіки, спринт (10 км)

18 грудня, 15:15. Жінки, спринт (7,5 км)

19 грудня, 14:00. Чоловіки, гонка переслідування (12,5 км)

19 грудня, 16:00. Жінки, гонка переслідування (10 км)

20 грудня, 13:00. Чоловіки, мас-старт (15 км)

20 грудня, 15:25. Жінки, мас-старт (12,5 км)

5-й етап. Обергоф, Німеччина

7 січня, 15:15. Жінки, спринт (7,5 км)

8 січня, 15:15. Чоловіки, спринт (10 км)

9 січня, 13:45. Жінки, гонка переслідування (10 км)

9 січня, 15:45. Чоловіки, гонка переслідування (12,5 км)

10 січня, 12:30. Змішана естафета

10 січня, 15:40. Одиночна змішана естафета

6-й етап. Обергоф, Німеччина

13 січня, 15:30. Чоловіки, спринт (10 км)

14 січня, 15:30. Жінки, спринт (7,5 км)

15 січня, 15:30. Чоловіки, естафета (4х7,5 км)

16 січня, 15:45. Жінки, естафета (4х6 км)

17 січня, 13:30. Чоловіки, мас-старт (15 км)

17 січня, 16:00. Жінки, мас-старт (12,5 км)

7-й етап. Антхольц–Антерсельва, Італія

21 січня, 15:15. Жінки, індивідуальна гонка (15 км)

22 січня, 14:15. Чоловіки, індивідуальна гонка (20 км)

23 січня, 14:10. Жінки, мас-старт (12,5 км)

23 січня, 16:05. Чоловіки, естафета (4х7,5 км)

24 січня, 13:00. Жінки, естафета (4х6 км)

24 січня, 15:45. Чоловіки, мас-старт (15 км)

Розклад чемпіонату світу з біатлону–2021. Поклюка, Словенія

10 лютого, 16:00. Змішана естафета

12 лютого, 15:30. Чоловіки, спринт (10 км)

13 лютого, 15:30. Жінки, спринт (7,5 км)

14 лютого, 14:15. Чоловіки, гонка переслідування (12,5 км)

14 лютого, 16:30. Жінки, гонка переслідування (10 км)

16 лютого, 13:05. Жінки, індивідуальна гонка (15 км)

17 лютого, 15:30. Чоловіки, індивідуальна гонка (20 км)

18 лютого, 16:15. Одиночна змішана естафета

20 лютого, 12:45. Жінки, естафета (4х6 км)

20 лютого, 16:00. Чоловіки, естафета (4х7,5 км)

21 лютого, 13:30. Жінки, мас-старт (12,5 км)

21 лютого, 15:15. Чоловіки, мас-старт (15 км)

8-й етап. Нове-Место, Чехія

4 березня, ??:??. Жінки, естафета (4х6 км)

5 березня, ??:??. Чоловіки, естафета (4х7,5 км)

6 березня, ??:??. Жінки, спринт (7,5 км)

6 березня, ??:??. Чоловіки, спринт (10 км)

7 березня, ??:??. Жінки, гонка переслідування (10 км)

7 березня, ??:??. Чоловіки, гонка переслідування (12,5 км)

9-й етап. Нове-Место, Чехія

11 березня, 18:30. Чоловіки, спринт (10 км)

12 березня, 18:30. Жінки, спринт (7,5 км)

13 березня, 15:45. Чоловіки, гонка переслідування (12,5 км)

13 березня, 18:15. Жінки, гонка переслідування (10 км)

14 березня, 11:25. Змішана естафета

14 березня, 14:45. Одиночна змішана естафета

10-й етап. Голменколлен, Норвегія

18 березня, 16:30. Жінки, спринт (7,5 км)

19 березня, 16:30. Чоловіки, спринт (10 км)

20 березня, 13:15. Жінки, переслідування (10 км)

20 березня, 16:15. Чоловіки, гонка переслідування (12,5 км)

21 березня, 14:00. Жінки, мас-старт (12,5 км)

21 березня, 16:30. Чоловіки, мас-старт (15 км)

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