Слабка форма фавориток – хороший шанс для Світоліної та Костюк: прев’ю Вімблдона-2026

Менше місяця минуло від фінального поєдинку Ролан Гаррос, а на порозі стоїть інший турнір серії Grand Slam – Вімблдон. Трав'яні корти Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету прийматимуть 139 розіграш найстарішого тенісного змагання світу.

Перший Вімблдонський турнір було проведено у 1977 році, участь у ньому взяли 22 гравці. Відтоді й дотепер змагання проводяться на трав'яних кортах і жодного разу не змінювали своєї локації.

На Вімблдоні, як і у всій Великій Британії, шанобливо ставляться до традицій: від гравців, одягнених виключно в біле, до суворо десяти ягідок полуниці з вершками – звичних ласощів турніру.

Дати, очки, призові, деталі змагань

Поточного сезону Вімблдон відбудеться з 29 червня по 12 липня. Жіночий фінальний матч буде зіграно 11 липня, чоловіки визначать сильнішого наступного дня.

В основних сітках одиночних розрядів виступлять по 128 спортсменів. Для завоювання титулу необхідно виграти 7 поспіль зустрічей. Тріумфатор отримає 2000 рейтингових очок.

Призовий фонд Вімблдона під тиском провідних тенісистів цьогоріч зріс одразу на 20% у порівнянні з 2025-м, до £64,200,000, однак гравці все одно залишилися незадоволеними. Спортсменів не влаштовує, що лише близько 15% доходів організаторів від турнірів Grand Slam йдуть на призові виплати плюс вони ще вимагають внесків до фонду соціальних гарантій та більшого впливу на управління змаганнями.

Якщо на Ролан Гаррос-2026 частина гравців обмежувала передтурнірне спілкування з пресою 15 хвилинами, то на Вімблдоні тенісисти планують піти далі й обмежити післяматчові виступи 15 хвилинами протягом першого ігрового тижня.

Дивлячись на цей протест, так і хочеться сказати: нам би ваші проблеми. Навіть тенісисти, які програли у стартових матчах кваліфікації, отримають по 20 тисяч фунтів стерлінгів. Ну просто копійки якісь!

Менше з тим. Зазначимо, що гонорари на британському мейджорі у чоловіків та жінок з 2007 року є однаковими.

Розподіл очок та призових у жінок

Перше коло: 10 очок / £80,000.

Друге коло: 70 очок / £126,000.

Третє коло: 130 очок / £185,000.

Четверте коло: 240 очок / £300,000.

Чвертьфінал: 430 очок / £480,000.

Півфінал: 780 очок / £900,000.

Фінал: 1300 очок / £1,800,000.

Перемога: 2000 очок / £3,600,000.

Зазначимо, що на Вімблдоні, на відміну від Ролан Гаррос, не буде лінійних суддів, влучання м'яча в корт фіксуватиметься автоматичною системою "Hawk-eye".

Тай-брейки у вирішальних сетах на всіх турнірах Grand Slam граються до 10 очок.

Ще до старту матчів основних сіток Вімблдона сталися кілька цікавих подій, які варто згадати. Під час кваліфікації у зазвичай дощовій та прохолодній Британії панувала така спека, що електронні системи не витримали високих температур і відключилися, через що довелося призупиняти поєдинки.

Втім, із 29 червня погода в Лондоні ніби теж повертається до власних традицій, і основною проблемою можуть стати звичні дощі. На Вімблдоні тільки два центральні корти мають дах, тож зміни в розкладі змагань через опади ми точно побачимо.

Напередодні жеребкування основних сіток офіційні акаунти британського мейджору в різних соцмережах розмістили однаковий пост із топ-10 сіяних у чоловіків. У цьому б не було нічого незвичайного, однак деякі номери посіву не співпадали з місцями тенісистів у рейтингу. Наприклад, восьма ракетка світу серб Новак Джокович раптом став третім сіяним.

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Поки експерти та фани з усього світу розмірковували, в чому справа (а свого часу саме Вімблдон єдиним з усіх турнірів Grand Slam вводив власну систему посіву, яка багато в чому не співпадала з рейтингами), пост… просто був видалений з усіх соцмереж без жодних пояснень. Таке враження, що хтось у Британії сплутав кінець червня з першим квітня.

Переходимо до оцінки шансів тенісисток.

Наші

Поточного сезону на Вімблдоні зіграють семеро українських тенісисток: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Олександра Олійникова, Юлія Стародубцева, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Дар'я Снігур.

У 2025-му наше представництво обмежилося п'ятьма спортсменками. Олійникова та Снігур тоді не зуміли подолати кваліфікацію, а цьогоріч усі українки здобули право виступити на трав'яному мейджорі за рейтингом.

Рік тому найкращим результатом наших дівчат було третє коло Світоліної та Ястремської. Зараз очікування є значно більшими.

Українки на шляху Світоліної

Перша ракетка України проводить успішний рік, на початку якого здобула титул в Окленді, а у травні втретє стала чемпіонкою улюбленого турніру WTA 1000 в Римі. Якщо додати сюди фінал на іншому тисячнику в Дубаї, півфінал Australian Open та чвертьфінал Ролан Гаррос, стає зрозумілим, чому Світоліна посідає четверте місце у Чемпіонській гонці, тобто, за рейтинговими очками, набраними протягом сезону.

Під час підготовчих турнірів на траві Еліна звично не виблискувала, тенісистка досі не має у своєму активі жодного фіналу на цьому специфічному покритті. Незважаючи на це, одеситка з усіх змагань Grand Slam найкращий результат має саме на Вімблдоні – півфінали 2019-го та 2023-го років.

Побоювань перед стартом мейджору додає той факт, що після непростої перемоги у другому колі турніру в Бад-Гомбурзі Світоліна знялася зі змагань через травму стегна. Нібито серйозного пошкодження тенісистка не має й за тиждень повинна була відновитися, проте момент не з приємних.

Еліна Світоліна Getty images

Жеребкування Вімблдона навряд може порадувати восьму сіяну Еліну. Не можна сказати, що воно підкинуло занадто складних суперниць на початку змагань, однак зустріч у стартовому матчі з іншою українкою, Дар'єю Снігур, точно означатиме виліт однієї з наших спортсменок у першому колі.

Якщо Дар'я, відома своєю любов'ю до виступів на траві, не створить велику сенсацію, далі за сіткою у Світоліної значиться сильніша в матчі між словенкою Ер'явець та француженкою Жанжан. Тут "на папері" проблем не має бути.

А ось далі суперниці вже серйозні. У третьому колі – хорватка Донна Векич, 31 номер посіву, яка на турнірі WTA 500 у Лондоні два тижні тому з кваліфікації стала чемпіонкою. В 1/8 фіналу для Еліни цілком вірогідна повторна за місяць зустріч із Мартою Костюк. У чвертьфіналі Ролан Гаррос друга ракетка України була сильнішою.

Чвертьфінал же вімблдонський може подарувати поєдинок із чинною чемпіонкою британського мейджору Ігою Швьонтек. Полька зараз далека від ідеальних кондицій, однак те саме цілком стосувалося неї й рік тому. А результатом тоді став фінал Вімблдона з двома "бубликами" для Аманди Анісімової.

Тож для повторення свого найкращого результату Світоліній доведеться добряче попрацювати.

"Темна конячка" Костюк

Марта проводить свій найкращий сезон у житті. За пів року друга ракетка України виграла два турніри, що вдвічі більше, ніж за всю попередню кар'єру. У квітні Костюк тріумфувала на турнірі WTA 250 у Руані, а одразу після цього здобула титул на "тисячнику" в Мадриді.

Фантастична серія з 17 перемог поспіль на ґрунті з великим відривом стала найкращою в кар'єрі спортсменки.

У Чемпіонській гонці Марта посідає восьму позицію й бореться за потрапляння на Підсумковий турнір в Ер-Ріяді у листопаді. Прогрес 24-річної киянки міг стати ще більш вражаючим, однак тенісистка отримала травму ноги на Australian Open і пропустила півтора місяці.

На Ролан Гаррос Костюк вперше в кар'єрі дісталася до півфіналу й розглядалася однією з фавориток Вімблдона, однак знову травмувалася, через що не провела на траві жодного офіційного поєдинку. До мейджору вона відновилася, проте оцінити рівень форми Марти наразі просто неможливо.

Марта Костюк Jimmie48Photography

Костюк посіяна під 12 номером, і зі стартовою суперницею їй відверто пощастило, адже аргентинка Подороска ніколи добре не грала на траві, а зараз потрапила до основної сітки Вімблдона за "замороженим рейтингом", знаходячись у шостій сотні.

Далі Марта може стати учасницею ще одного українського дербі. Якщо Юлія Стародубцева обіграє росіянку Блінкову, то вийде якраз на Костюк.

Найскладніше чекає далі. Американка Емма Наварро нещодавно дійшла до фіналу трав'яного турніру в Ноттінгемі, а потім у Бад-Гомбурзі сенсаційно обіграла Швьонтек. Якщо ж її вдасться пройти, може статися черговий поєдинок між українками – з Еліною Світоліною – з виходом переможниці на ту-таки Ігу.

Скільки ж реальних і гіпотетичних зустрічей між українками британці нажеребкували!

Невезіння для Снігур і Стародубцевої

Закінчимо тему матчів між представницями України. Дар'я Снігур із новим тренером Давидом Цельтом на не улюбленому ґрунті несподівано показала хороші результати, зокрема, з кваліфікації дійшла до другого кола в Мадриді та виграла перший матч у кар'єрі в основній сітці Ролан Гаррос.

На профільній траві киянка зіграла у чвертьфіналі в Гертогенбосі, далі почалися примхи жеребу. В Істборні Снігур пройшла кваліфікацію, а на старті основи поступилася Ангеліні Калініній.

І ось тепер – Еліна Світоліна в першому колі Вімблдона! Дар'я прокоментувала підсумки жеребкування дещо у фатальному стилі: це вже сталося, тому треба виходити й грати. Зрозуміло, що перша ракетка України буде величезною фавориткою зустрічі.

Для Юлії Стародубцевої сезон складається доволі дивним чином. Тенісистка не демонструє стабільності в грі, однак має у своєму активі фінал турніру WTA 500 у Чарльстоні та перемогу в другому колі Ролан Гаррос над другою ракеткою світу Єленою Рибакіною.

Більше особливо згадати за пів року нема чого, однак і ці успіхи дозволяють Юлії триматися найвище у кар'єрі – на підході до топ-50.

Юлія Стародубцева Getty images

Першою суперницею Стародубцевої на Вімблдоні стане "нейтральна" Анна Блінкова, яку українка перемагала й на старті попереднього мейджору – Ролан Гаррос. У Парижі далі довелося грати з Рибакіною, в Британії, скоріш за все, буде Марта Костюк. Так одразу й не скажеш, який варіант для Юлії гірший. Рибакіну, принаймні, вдалося перемогти.

Для українських уболівальників гіршим, зрозуміло, буде вімблдонський випадок. Вкрай неприємно, коли наші тенісистки вибивають зі змагань одна одну.

Флешбеки з юності для Ястремської

Даяна Ястремська, починаючи з другого тижня поточного року, довго не могла виграти двох матчів поспіль. Раптово їй вдалося не просто перервати неприємну традицію, а стати чемпіонкою турніру WTA 125 у Пармі на ґрунті.

З того часу минуло більше місяця, і більше однієї перемоги на турнірах Даяні знову здобути не вдається. Після невдалого захисту торішнього фіналу в Ноттінгемі Ястремська залишила топ-50 рейтингу з далеко не найяскравішими перспективами.

Із першою суперницею на Вімблдоні одеситці пощастило. Обіграти японку Аої Іто з третьої світової сотні має бути для неї обов'язковою програмою. У другому колі, скоріш за все, доведеться зустрітися з "нейтральною" Анастасією Потаповою.

Десять років тому на юніорському Вімблдоні Ястремська у драматичному матчі з переглядами "Hawk-eye" на матч-пойнтах поступилася Потаповій. Зараз проглядається шанс повернути борг, хоча потрібно визнати – фавориткою гри українка не буде.

Даяна Ястремська Getty images

У третьому раунді на переможницю поєдинку явно чекатиме тіньова фаворитка турніру Джессіка Пегула, але туди ще потрібно дійти.

Можливість проявити себе для Калініної

Ангеліну ми знаємо як хорошу ґрунтову тенісистку. Після серйозних проблем зі здоров'ям минулого року, деталі яких спортсменка не хоче афішувати, Калініній довелося повертатися до гри з глибин другої сотні рейтингу.

У березні новокаховчанка виграла два ґрунтові турніри WTA 125, а ще на двох дісталася фіналу. Перед Ролан Гаррос Калініна стала фіналісткою вже "250-ки" у марокканському Рабаті й впевнено повернулася до топ-100. Дуже прикрою була її поразка на старті паризького мейджору від француженки Діан Паррі після виграного з рахунком 6:0 першого сету.

На траві справи в Ангеліни йдуть важко, і тут раптом жеребкування Вімблдона підкинуло їй шанс. Першою її суперницею стане ексросіянка, а нині представниця Узбекистану Камілла Рахімова, яку Калініна двічі перемагала, в тому числі, цього сезону.

Далі – данка Таусон або грекиня Саккарі. Обидві мають доволі гучні імена, однак зараз не показують зовсім нічого. І в третьому колі можлива зустріч із Жасмін Паоліні, яка поточного року випала з топ-10 рейтингу й поволі сповзає все нижче. До того ж, трава – це не її покриття.

Сітка у Калініної хороша, залишається цим скористатися.

Третій у кар'єрі турнір на траві Олійникової

Олександра проводить перший сезон в еліті світового тенісу, тому має об'єктивні складності. До того ж, протистояння з WTA, яка намагається змусити Олійникову мовчати про російсько-українську війну, не додавало тенісистці позитиву.

Однак після переходу на улюблений ґрунт киянка продемонструвала непогані результати. Фінал челенджеру в Анталії з поразкою від Калініної, третє коло в Римі та на Ролан Гаррос дозволили тенісистці дебютувати у топ-50.

Олександра Олійникова Getty images

Трав'яний сезон, за великим рахунком, пройшов повз Олійникову. У кваліфікації турніру в Істборні вона розгромно програла британці Джонсон із шостої сотні рейтингу, що не має дивувати. Всі представники Великої Британії з дитинства вміють грати на траві, а наша тенісистка виступала на цьому покритті вдруге в житті.

Торік Олександра поступилася на старті кваліфікації Вімблдона, і ось виступила в Істборні. Третім трав'яним турніром у кар'єрі для неї стане нинішній британський мейджор.

Зрозуміло, що завданням Олійникової буде спробувати впоратися з американкою Кесслер, тим більше, що далі все одно перша ракетка світу Сабалєнка.

Головні фаворитки Вімблдона

Починаючи розмову про основних претенденток на титул трав'яного мейджору, потрібно одразу зазначити, що жодна з провідних тенісисток наразі не демонструє справжньої чемпіонської гри. Тому фаворитками лідерок світового рейтингу вважають, скоріше, за старі заслуги.

Аріна Сабалєнка

"Нейтральна" перша ракетка світу за останні два роки привчила всіх до того, що на будь-якому турнірі її шанси на титул розцінюються найвище. Однак після завоювання "золотого дублю" в Індіан-Веллсі та Маямі ще у березні Сабалєнка не може дійти до жодного фіналу, поступаючись не найбільш топовим суперницям.

Мабуть, майже всі пам'ятають поразку білоруски у півфіналі Ролан Гаррос росіянці Шнайдер з рахунку 6:3, 5:3 та програні потім 11 геймів поспіль.

На траві Сабалєнка виступила лише у Берліні, де за крок до фіналу програла Джессіці Пегулі, так само отримавши "бублика" у вирішальному сеті. Ніколи раніше в історії тенісу перша ракетка світу не поступалася на двох змаганнях поспіль з рахунком 0:6 у третіх партіях.

Коменти, які залишали під цією новиною в європейських спортивних виданнях шанувальники тенісу, мали дуже потішити українських уболівальників.

Що стосується сітки для першої ракетки світу, серйозними суперницями виглядають тут хіба Кароліна Мухова або Джессіка Пегула у чвертьфіналі. До цього Сабалєнка може програти лише самій собі, а зараз вона на це здатна.

Минулого сезону білоруска зупинилася на Вімблдоні у півфіналі. Сабалєнка ніколи не вигравала британський мейджор.

Єлена Рибакіна

Казахстанська ексросіянка дуже сильно розпочала сезон, здобувши титул на Australian Open. В фіналах Індіан-Веллса та Маямі Сабалєнка взяла у неї реванш за Мельбурн. Після переходу на ґрунт Рибакіна одразу виграла "п'ятисотник" у Штутгарті.

І на цьому все. Далі – як відрізало.

Доклали до цього руки й українки. У чвертьфіналі в Римі Єлену зупинила Світоліна, а в другому колі Ролан Гаррос – Стародубцева. У Парижі рівень тенісу Рибакіної був катастрофічно низьким.

Прийшов час трави, і все стало ще гірше. З трьох матчів у Лондоні та Берліні Рибакіна програла два й у підсумку видалила свою сторінку в інстаграмі, адже ставочники-невдахи закидали її такими прокльонами, які не снилися й українцям щодо Сабалєнки.

Єлена Рибакіна Getty images

Друга ракетка світу очолює нижню половину сітки й оцінювати її перспективи зараз важко. Чемпіонка Вімблдона-2022 може не впоратися навіть з Елізе Мертенс у третьому колі. Однак Рибакіна цілком здатна прийти до тями й видати топовий результат. На траві вона грати вміє.

Минулого року Єлена вилетіла у третьому колі, тож у випадку вдалого виступу може перехопити лідерство у світовому рейтингу. Вона відстає від Сабалєнки вже менш ніж на тисячу очок.

Іга Швьонтек

Чинна чемпіонка Вімблдона за половину сезону не спромоглася дійти до фіналу на жодному турнірі WTA. Особливо приємною для українських любителів тенісу стала перемога над полькою Марти Костюк в 1/8 фіналу профільного для Швьонтек Ролан Гаррос.

Після переходу на траву Іга виступила лише на турнірі в Бад-Гомбурзі, де поступилася в першому ж матчі Еммі Наварро. Тобто, Швьонтек підходить до захисту титулу, не вигравши жодного матчу на траві.

Зазначимо, що не набагато краще йшли у тенісистки справи й минулого сезону. Тим сенсаційнішою стала перемога на Вімблдоні з виносом – 6:0, 6:0 – Аманди Анісімової в фіналі.

Все ж, не віриться, щоб Швьонтек двічі поспіль вдалося увійти в одну ріку.

Іга Швьонтек Instagram

За сіткою, Іга потрапила до нижньої її частини, до Рибакіної у теоретичному півфіналі. У третьому колі небезпечною суперницею може стати філіппінка Еала (або – якщо сильно замріятись – Серена Вільямс?), а у чвертьфіналі – одна з двох перших ракеток України.

Джессіка Пегула

Позначимо статусом фаворитки саме найкращу з представниць США. Не тому, що вона посідає четверте місце у світовому рейтингу. А через її стабільність у виступах на фоні незрозумілої форми записних претенденток на перемогу.

Пегула, як і минулого сезону, зуміла вийти в фінали на всіх трьох можливих типах покриття. У Дубаї та Чарльстоні вона ставала чемпіонкою, обігравши у вирішальних матчах двох українок, відповідно, Світоліну та Стародубцеву. У Берліні тиждень тому поступилася чешці Носковій.

Джессіка потрапила у верхню частину сітки до першої ракетки світу. Жереб випав таким чином, що до півфіналу з Сабалєнкою ледь не найскладнішою суперницею Пегули бачиться 38-річна німкеня Татьяна Марія.

Американка має хороші шанси повернутися до топ-3 світового рейтингу, адже минулого сезону не подолала перше коло, а Швьонтек доведеться зараз захищати 2000 очок за перемогу.

Кого ще варто згадати

Першою в цьому списку, зрозуміло, буде видатна американка Серена Вільямс, 23-разова чемпіонка турнірів Grand Slam в одиночному розряді. 44-річна тенісистка повернулася на корт після чотирьох сезонів відсутності, отримала вайлд-кард на Вімблдон в одиночку та пару й єдиним запитанням із цього приводу залишається: навіщо це їй?

Здобути 24-й титул й наздогнати за трофеями мейджорів Маргарет Корт уже точно не вдасться, з грошима все в порядку – тож яка справжня причина? Серена відповідає на це питання завченими фразами про бажання, щоб діти побачили свою заслужену матір на корті й таке інше, однак, наскільки це правда, сказати важко.

Першою й, скоріш за все, останньою суперницею Вільямс стане австралійка Джойнт. Свою хвилину слави на центральному корті Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету семиразова чемпіонка змагань, безумовно, отримає.

Серена Вільямс Getty images

Повертаючись до чисто спортивної складової, здивувати на Вімблдоні можуть чешки Кароліна Мухова і Лінда Носкова.

Перша стала два дні тому чемпіонкою на турнірі в Бад-Гомбурзі. На мейджорі Мухова посіяна десятою, потрапила до верхньої частини сітки й спробує в четвертому колі обіграти переможницю Ролан Гаррос росіянку Мірру Андрєєву.

Носкова завоювала титул у Берліні й на Вімблдоні має дев'ятий номер посіву. У четвертому колі очікується цікавий матч Лінди проти однієї з американок – або чинної фіналістки змагань Аманди Анісімової, якщо їй знову не завадить букет травм, або Медісон Кіз.

Прогноз букмекерів

Попри погану форму та незрозумілий психологічний стан, букмекерські контори вважають Аріну Сабалєнку головною фавориткою Вімблдона з серйозним відривом. На її титул можна поставити з коефіцієнтом 3.75. Успіх Єлени Рибакіної оцінюється цифрою 6.00, Іги Швьонтек – 7.00.

Доволі несподівано четверту сходинку поділяють росіянка Андрєєва та американка Анісімова з коефіцієнтом 12.00 . Перша навряд у свої 18 років настільки пристосувалася до підступної трави, друга останнім часом більше лікувалася, ніж грала.

Шосту позицію посідають дві американки (17.00). І якщо Джессіка Пегула могла б бути й вище, то присутність Коко Гофф дивує. 22-річна тенісистка відверто слабко виглядає на траві, торік програла у першому колі Вімблдона Даяні Ястремській, а зараз провела лише один підготовчий матч, та й у тому зазнала поразки.

На восьмому рядку приємно бачити Еліну Світоліну з коефіцієнтом 18.00. В ситуації, коли звичні фаворитки не виглядають непереможними, можливо, досвід допоможе найкращій українській тенісистці видати найуспішніший турнір Grand Slam у кар'єрі.

Марта Костюк із коефіцієнтом 50.00 знаходиться в кінці першої двадцятки претенденток. Безумовно, це пов'язано з травмою тенісистки напередодні Вімблдона. В будь-якому випадку, ми чекаємо від спортсменки, яка напередодні відсвяткувала 24-й день народження, як мінімум кар'єрного рекорду, адже найкращим досягненням Марти на Вімблдоні є третє коло.

Де дивитися Вімблдон-2026

В Україні трансляції змагань будуть доступні на платформах Суспільного. Транслюватимуться матчі основної сітки як одиночного, так і парного турнірів. Будуть показані усі матчі українських спортсменів.

Також Setanta Sports проводитиме трансляцію Вімблдона-2026 у межах проєкту "Вболівай за українок". Перегляд буде доступний на телеканалах і ОТТ-платформі Setanta Sports.