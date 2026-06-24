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Швьонтек сенсаційно вилетіла у матчі другого кола турніру в Бад-Гомбурзі

Станіслав Матусевич — 24 червня 2026, 20:18
Швьонтек сенсаційно вилетіла у матчі другого кола турніру в Бад-Гомбурзі
Іга Швьонтек
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Третя ракетка світу з Польщі Іга Швьонтек несподівано поступилася у стартовому для себе матчі другого кола турніру серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі американці Еммі Наварро (24).

Гра тривала 2 години 7 хвилин і завершилася з рахунком 5:7, 6:2, 3:6.

Bad Homburg Open powered by Solarwatt – WTA 500
Бад-Гомбург, Німеччина, трава
Призовий фонд: $1,206,446
Друге коло, 24 червня

Емма Наварро (США) – Іга Швьонтек (Польща) 7:5, 2:6, 6:3

Суперниці зустрічалися вчетверте, кожна має по дві перемоги. У чвертьфіналі змагань Наварро зіграє проти Єлени Габріели Русе (105, Румунія).

Чинна чемпіонка Вімблдона Швьонтек підходить до захисту свого титулу без жодної перемоги на траві в сезоні. Лондонський мейджор стартує 29 червня.

Нагадаємо, що перша ракетка України Еліна Світоліна знялася з турніру в Бад-Гомбурзі через пошкодження правого стегна.

WTA Іга Швьонтек Емма Наварро

Іга Швьонтек

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