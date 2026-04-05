Стародубцева не впоралася з Пегулою в фіналі турніру WTA 500 у Чарльстоні

Юлія Стародубцева (89) не зуміла стати переможницею турніру серії WTA 500 у Чарльстоні. У фінальному матчі українка поступилася першій сіяній та чинній чемпіонкі змагань американці Джессіці Пегулі (5).

Гра тривала 1 годину 20 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 2:6.

Перед фіналом найбільші побоювання були щодо можливого хвилювання Стародубцевої, яка ніколи в житті не грала в фіналах такого рівня. Однак початок зустрічі вийшов рівним до рахунку 2:2, 30:0 на подачі українки.

Саме тут гра Юлії цілковито розладналася настільки, що наступні 9 геймів залишилися за Пегулою. Тільки за крок до поразки українка знову стала більш-менш відчувати корт. На той момент вона вже програвала 0:5 у другому сеті.

Стародубцева зуміла відіграти 5 матч-пойнтів суперниці та взяти два гейми, та все ж на кінцевому результаті це не позначилося. Пегула стала дворазовою переможницею турніру в Чарльстоні.

За поєдинок Стародубцева 1 раз подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 1 брейк. Її суперниця виконала 3 ейси, обійшлася без помилок на подачі та зробила 5 брейків.

Credit One Charlestone Open – WTA 500

Чарльстон, США, грунт

Призовий фонд: $2,300,000

Фінал, 5 квітня

Джессіка Пегула (США) – Юлія Стародубцева (Україна) 6:2, 6:2

Суперниці раніше не зустрічалися. Американка здобула 11 трофей у кар'єрі та захистила минулорічний титул у Чарльстоні.

Стародубцева провела перший для себе фінал турніру WTA й здобула найбільші в житті призові: $218,225. Наступного тижня Юлія встановить особистий рекорд у рейтингу, піднявшись на 53 сходинку.

Нагадаємо, що в першому колі турніру в Чарльстоні Стародубцева розгромила китаянку Чжан Шуай (62), у другому раунді виявилася сильнішою за грузинку Єкатерине Горгодзе (164), а в третьому розібралася з мексиканкою Ренатою Сарасуа (85).

У чвертьфіналі українка обіграла американку Маккартні Кесслер (53), а в півфіналі – її співвітчизницю Медісон Кіз (18).