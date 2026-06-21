Серена Вільямс останньою отримала вайлд-кард в одиночний розряд Вімблдона

Легендарна американська тенісистка Серена Вільямс отримала вайлд-карт в основну сітку найстаршого турніру Grand Slam – Вімблдона.

Деталі повідомляє BBC.

44-річна атлетка останньою була запрошена на турнір, заповнивши фінальне вільне місце в основній сітці жіночих змагань. Таким чином американка повернеться до одиночного розряду, у якому не виступала з 2022 року.

За свою кар'єру Вільямс здобула 7 титулів в одиночному розряді на кортах Вімблдона (загалом 14 трофеїв на цьому турнірі з урахуванням виступів у парі та міксті). Для повторення абсолютного рекорду Маргарет Корт (24 титули на Grand Slam) американці не вистачає лише однієї перемоги на турнірах цієї серії.

Суперниця Вільямс у першому колі визначиться під час жеребкування 26 червня, а сам турнір стартує у понеділок, 29 червня.

Нагадаємо, що на Вімблдоні-2026 Серена разом із сестрою Вінус отримали вайлд-кард у парні змагання.

Також додамо, що Вільямс успішно повернулася після чотирирічної паузи, вигравши разом із канадійкою Вікторією Мбоко стартовий матч на турнірі в Лондоні.