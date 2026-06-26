Світоліна, Костюк і ще 5 українок отримали стартових суперниць на Вімблдоні-2026

Семеро українських тенісисток зіграють в основній сітці головного трав'яного турніру сезону – Вімблдона, який з 29 червня по 12 липня відбудеться у передмісті Лондона.

26 червня відбулося жеребкування змагань.

Перша ракетка України Еліна Світоліна посіяна під 8 номером. На старті змагань одеситка зустрінеться зі співвітчизницею Дар'єю Снігур (78).

Марта Костюк отримала 12 номер посіву й у першому колі зіграє проти аргентинки Наді Подороски (594).

Інші українки не входять до числа 32 найкращих у поточному рейтингу WTA, тому залишилися несіяними.

Олександра Олійникова (49) стартуватиме матчем з американкою Маккартні Кесслер (62).

Юлія Стародубцева (55) побореться з росіянкою Анною Блінковою (107), яку обіграла на старті нещодавнього Ролан Гаррос.

Першою суперницею Даяни Ястремської (66) стане японка Аої Іто (228).

Ангеліна Калініна (70) у першому раунді зіграє проти представниці Узбекистану Камілли Рахімової (65).

Нагадаємо, що Віталій Сачко та Вероніка Подрез не зуміли подолати кваліфікацію Вімблдона-2026.