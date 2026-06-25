Провідні тенісисти світу розширять протест на Вімблдоні через низькі призові

Найкращі тенісисти планети планують посилити протест на Вімблдоні через недостатній, на їхню думку, розмір призового фонду змагань.

Про це повідомляє ВВС.

На Ролан Гаррос-2026 частина гравців обмежувала передтурнірне спілкування з медіа 15 хвилинами. На Вімблдоні тенісисти планують піти ще далі й обмежити післяматчові виступи 15 хвилинами протягом першого ігрового тижня.

Ліміт у 15 хвилин обрано не випадково: він символізує приблизно 15% доходів, які турніри Grand Slam, за оцінкою гравців, спрямовують на призові.

Раніше цього місяця гравці вітали 20-відсоткове підвищення призових на Вімблдоні як "справжній та значний крок уперед". Гравці при цьому зазначили, що воно, як і раніше, не відповідає 16% від доходів турніру, які вони вимагають з усіх турнірів Grand Slam цього року.

Окрім прив'язки призових до доходів турнірів, гравці також вимагають внесків до фонду соціальних гарантій та більшого впливу на управління змаганнями. За їхніми словами, з цих двох питань вони не отримали від Вімблдона "змістовної відповіді".

Нагадаємо, що провідні тенісисти світу розглядають можливість бойкоту змішаного парного турніру на US Open.