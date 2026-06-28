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Чинна чемпіонка Вімблдона: Вирішальне значення матиме психологічна сторона

Станіслав Матусевич — 28 червня 2026, 13:32
Чинна чемпіонка Вімблдона: Вирішальне значення матиме психологічна сторона
Іга Швьонтек
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Чинна чемпіонка Вімблдона Іга Швьонтек поділилася своїми очікуваннями від турніру і порівняла свої відчуття з минулим роком.

Слова тенісистки наводить Великий теніс України.

"Я пишаюся тим, що сталося минулого року. Можна сказати, що здійснилася моя мрія. Хоча навіть не мрія, бо я ніколи не мріяла про це – мені здавалося, що це неможливо. Це неймовірне відчуття, але водночас я приїхала сюди заради нового турніру, тому маю залишатися в теперішньому моменті", – сказала Швьонтек.

Іга розповіла, що допомогло їй стати переможницею престижного змагання торік.

"Я пам'ятаю, що тоді в мене були зовсім інші відчуття. Іншою була і підготовка перед турніром. Це надзвичайно багато мені дало. У технічному плані, безумовно, чимало речей працювали дуже добре. Якщо чесно, головне – це спокій і впевненість у власних ударах. Саме це стало ключем.

Вирішальне значення має психологічна сторона. Думаю, саме вона тоді стала визначальною. На початку турніру ти ніколи не знаєш, на якому рівні перебуваєш. Це потрібно зрозуміти вже в перших поєдинках. Минулого року я поступово додавала від матчу до матчу, і це дуже допомогло".

Вімблдон стартує 29 червня, а першою суперницею Швьонтек, посіяної під третім номером, стане американка Тейлор Таунсенд (81).

Нагадаємо, що семеро українських тенісисток дізналися опоненток по першому колу трав'яного мейджору.

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Вімблдон Іга Швьонтек

Іга Швьонтек

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