Олійникова розгромно програла 586 ракетці світу у кваліфікації турніру WTA в Істборні

Олександра Олійникова (51) поступилася британці Софії Джонсон (586) у півфіналі кваліфікації турніру серії WTA 250 в Істборні.

Матч тривав 53 хвилини і завершився з рахунком 0:6, 2:6.

За поєдинок Олійникова не подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 1 брейк. Її суперниця виконала 1 ейс, не помилялася на подачі та зробила 6 брейків.

Lexus Eastbourne Open – WTA 250

Істборн, Велика Британія, трава

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Півфінал кваліфікації, 20 червня

Олександра Олійникова (Україна) – Софія Джонсон (Велика Британія) 0:6, 2:6

Суперниці раніше не зустрічалися. Зазначимо, що це був лише другий матч у кар'єрі Олійникової на траві. Минулого року Олександра поступилася у стартовому матчі кваліфікації Вімблдона.

У кваліфікації турніру в Істборні виступить і Дар'я Снігур (75). Її першою суперницею 20 червня орієнтовно о 20:15 за київським часом стане переможниця Australian Open-2020 американка Софія Кенін (104).