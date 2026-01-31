Рибакіна обіграла першу ракетку світу і вперше стала чемпіонкою Australian Open

Казахстанська тенісистка Єлена Рибакіна (5) стала чемпіонкою Australian Open 2026. У фінальному матчі вона перемогла лідерку світового рейтингу Аріну Сабалєнку з Білорусі.

Гра тривала 2 години 19 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 4:6, 6:4.

До фіналу дісталися дві представниці атакувальної манери гри, тому ціна кожного брейку мала бути високою.

У стартових двох партіях так і сталося. Перший сет забрала Рибакіна завдяки брейку в першому геймі. Другий залишився за Сабалєнкою, яка взяла подачу суперниці за рахунку 5:4.

Коли у вирішальній партії білоруска повела 3:0, здавалося, що справу зроблено. Однак Єлена не здалася, забрала 5 геймів поспіль, після чого довела фінал до перемоги.

Australian Open – Grand Slam

Мельбурн, Австралія, хард

Призовий фонд: А$43,436,000

Фінал, 31 січня

Єлена Рибакіна (Казахстан) – Аріна Сабалєнка (-) 6:4, 4:6, 6:4

Суперниці зустрічалися вп'ятнадцяте, казахстанка здобула сьому перемогу, причому другу поспіль після фіналу Підсумкового турніру минулого сезону.

Рибакіна завоювала свій другий титул Grand Slam після Вімблдона 2022. Сабалєнка ж провела четвертий поспіль фінал Australian Open. На її рахунку два титули в Мельбурні: у 2023-му (обіграла в фіналі саме Рибакіну) та 2024-му.

Казахстанка з наступного тижня підніметься на третю позицію світового рейтингу, повторивши своє персональне досягнення. Білоруска залишиться лідеркою з відривом у 2000 очок від другого місця, на якому перебуває полька Іга Швьонтек.

Нагадаємо, що у півфіналі Australian Open 2026 Аріна Сабалєнка перемогла українку Еліну Світоліну.