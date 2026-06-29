Світоліна відірвалася на концерті світової зірки перед стартом Вімблдону

Перша ракетка України Еліна Світоліна знайшла час не лише для підготовки до Вімблдону, а й для невеликого емоційного перезавантаження.

Напередодні старту найпрестижнішого трав'яного турніру сезону тенісистка поділилася добіркою фотографій зі своїх вихідних у Лондоні.

Однією з найяскравіших подій став концерт всесвітньо відомого пуерториканського виконавця Bad Bunny, який Світоліна відвідала під час вільного вечора.

Українка показала атмосферні кадри з виступу артиста, продемонструвавши, як проводить останні дні перед початком боротьби на кортах Всеанглійського клубу.

Втім, відпочинок не завадив підготовці до одного з головних турнірів року. У фотодобірці Еліна також опублікувала світлини з тренувань, де продовжує відточувати свою гру перед дебютним матчем на Вімблдоні-2026.

Нагадаємо, з 29 червня по 12 липня пройде головний трав'яний турнір сезону – Вімблдон. Перша ракетка України на старті змагань зустрінеться зі співвітчизницею Дар'єю Снігур.

Раніше Світоліна розповіла про підготовку та позитивно оцінила свій фізичний стан перед стартом Вімблдону.