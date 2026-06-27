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Потрібно виходити й грати: Снігур – про матч зі Світоліною на Вімблдоні

Олександр Булава — 27 червня 2026, 18:55
Потрібно виходити й грати: Снігур – про матч зі Світоліною на Вімблдоні
Дар'я Снігур
Getty Images

Українська тенісистка Дар'я Снігур (78) оцінила результати кваліфікації першого кола Вімблдону, де вона зустрінеться з восьмим номером світового рейтингу – Еліною Світоліною.

Її слова передає РБК-Україна.

Снігур готується до серйозного спротиву в поєдинку проти лідерки українського тенісу.

"Жереб дійсно важкий, враховуючи що це гравчиня з топ-10. Але це вже сталося, тому потрібно виходити і грати. Хоч я розумію, що матч буде важкий для мене", – сказала Снігур.

Матч відбудеться у вівторок, 30 червня. Початок не раніше 13:00 за київським часом.

В Україні трансляції змагань будуть доступні на платформах Суспільного. Транслюватимуться матчі основної сітки як одиночного, так і парного турнірів. Будуть показані усі матчі українських спортсменів.

Також Setanta Sports проводитиме трансляцію Вімблдона-2026 у межах проєкту "Вболівай за українок". Перегляд буде доступний на телеканалах і ОТТ-платформі Setanta Sports.

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