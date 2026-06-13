Друга ракетка світу видалила свій акаунт в інстаграмі після вильоту з турніру в Лондоні

Друга ракетка світу Єлена Рибакіна, яка представляє Казахстан, деактивувала свій акаунт в інстаграмі після поразки у чвертьфіналі турніру серії WTA 500 у Лондоні від 73-ї у світовому рейтингу британки Кеті Бултер.

На це звернули увагу користувачі соцмереж. Зазначимо, що після програшу українці Юлії Стародубцевій у другому колі Ролан Гаррос Рибакіна закривала коментарі до своїх публікацій.

After disabled comments after RG loss, next step:



Elena Rybakina Instagram account is disabled..... pic.twitter.com/RZD8HlXRxV — Sebastien G. (@sebsharfam2) June 12, 2026

Очевидно, тенісистка отримала велику хвилю хейту після своєї невдачі й вирішила проблему кардинальним чином.

Нагадаємо, що через дощі в Лондоні Рибакіна змушена була 12 квітня проводити і матч другого кола, і чвертьфінал. Спочатку Єлена у трьох сетах перемогла німкеню Татьяну Марію, а потім у ще більш затяжному матчі не впоралася з Бултер.