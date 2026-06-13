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Друга ракетка світу видалила свій акаунт в інстаграмі після вильоту з турніру в Лондоні

Станіслав Матусевич — 13 червня 2026, 14:00
Друга ракетка світу видалила свій акаунт в інстаграмі після вильоту з турніру в Лондоні
Єлєна Рибакіна
Getty images

Друга ракетка світу Єлена Рибакіна, яка представляє Казахстан, деактивувала свій акаунт в інстаграмі після поразки у чвертьфіналі турніру серії WTA 500 у Лондоні від 73-ї у світовому рейтингу британки Кеті Бултер.

На це звернули увагу користувачі соцмереж. Зазначимо, що після програшу українці Юлії Стародубцевій у другому колі Ролан Гаррос Рибакіна закривала коментарі до своїх публікацій. 

Очевидно, тенісистка отримала велику хвилю хейту після своєї невдачі й вирішила проблему кардинальним чином.

Нагадаємо, що через дощі в Лондоні Рибакіна змушена була 12 квітня проводити і матч другого кола, і чвертьфінал. Спочатку Єлена у трьох сетах перемогла німкеню Татьяну Марію, а потім у ще більш затяжному матчі не впоралася з Бултер.

Лондон Єлєна Рибакіна Кеті Бултер

Лондон

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