Калініна з розгромом вийшла у фінал турніру WTA в Марокко

Станіслав Матусевич — 22 травня 2026, 16:09
Ангеліна Калініна (84) розгромила угорку Панну Удварді (68) у півфінальному матчі турніру серії WTA 250 в марокканському Рабаті й вийшла у фінал змагань.

Гра тривала 1 годину 1 хвилину і завершилася з рахунком 6:0, 6:3.

За поєдинок Калініна 1 раз подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 5 брейків. Її суперниця виконала 2 ейси, зробила 2 помилки на подачі та не мала жодного брейк-пойнту.

Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem WTA 250
Рабат, Марокко, грунт
Призовий фонд: $283,347
Півфінал, 22 травня

Ангеліна Калініна (Україна) – Панна Удварді (Угорщина) 6:0, 6:3

Суперниці зустрічалися вчетверте, українка неодмінно перемагала. У вирішальному матчі змагань Ангеліна зіграє проти переможниці поєдинку між Жиль Тайхманн (207, Швейцарія) та Петрою Марчінко (76, Хорватія).

Калініна втретє дісталася фіналу на змаганнях рівня WTA, у попередніх двох випадках їй не вдавалося ставати чемпіонкою.

Нагадаємо, що напередодні Ангеліна обіграла у чвертьфіналі турніру в Рабаті майбутню суперницю Еліни Світоліної по першому колу Ролан Гаррос.

