Світоліна не зуміла здолати Пегулу в фіналі престижного турніру в Дубаї

Еліна Світоліна (9) не зуміла стати чемпіонкою турніру серії WTA 1000 в Дубаї, поступившись у фіналі американці Джессіці Пегулі (5).

Гра тривала 1 годину 13 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 4:6.

У вирішальному матчі зустрічалися тенісистки, головним козирем яких є стабільність. От тільки Світоліна напередодні провела занадто складний тригодинний півфінал, тому свою чесноту використати повною мірою не змогла через втому.

Матч почався з двох поспіль брейків Пегули, а єдину свою подачу в першому сеті Еліна втримала лише за рахунку 1:5.

Кардинально нічого не змінилося й у другій партії. Подача Світоліної постійно "підвисала", а в геймах Пегули серйозної боротьби не спостерігалося. За рахунок характеру українка все ж втримала усі свої подачі, окрім однієї, у п'ятому геймі. І саме вона стала вирішальною.

За матч Світоліна 2 рази подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 1 брейк. Її суперниця виконала 3 ейси, 2 рази помилилася на подачі та зробила 4 брейки.

Dubai Duty Free Tennis Championships – WTA 1000

Дубай, ОАЕ, хард

Призовий фонд: $4,088,211

Фінал, 21 лютого

Джессіка Пегула (США) – Еліна Світоліна (Україна) 6:2, 6:4

Тенісистки зустрічалися вдев'яте, на рахунку українки три перемоги.

Світоліна одинадцятий раз у кар'єрі виступила в Дубаї, у 2017-18 роках вона здобула тут два титули. Це перший фінал змагання WTA 1000, який Еліна програла. Попередні 4 неодмінно закінчувалися її тріумфами.

Загалом перша ракетка України зіграла 24 фінали турнірів WTA, в яких має 19 титулів.

Пегула ж стала переможницею ювілейного 10 змагання у своїй кар'єрі, в тому числі, четвертого "тисячника".

Нагадаємо, що у другому колі турніру в Об'єднаних Арабських Еміратах Світоліна пройшла іспанку Паулу Бадосу (70), яка відмовилася від продовження поєдинку після програного першого сету. У третьому раунді Еліна обіграла швейцарку Белінду Бенчич (13), у чвертьфіналі була сильнішою за хорватку Антонію Ружич (67), а в півфіналі дотиснула американку Коко Гофф (4).