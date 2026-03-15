Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Калініна стала чемпіонкою другого поспіль турніру WTA в Анталії

Станіслав Матусевич — 15 березня 2026, 11:17
btu.org.ua

Ангеліна Калініна (189) другий тиждень поспіль стала переможницею турніру серії WTA 125 у турецькій Анталії. У фіналі українка впевнено перемогла представницю Словенії Тамару Зіданшек (148).

Гра тривала 1 годину 7 хвилин і завершилася з рахунком 6:0, 6:3.

За поєдинок Калініна 2 рази подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 2 помилки на подачі та 2 брейки.

Megasaray Hotels Open WTA 125
Анталія, Туреччина, грунт
Призовий фонд: $115,000
Фінал, 15 березня

Ангеліна Калініна (Україна) – Тамара Зіданшек (Словенія) 6:0, 6:3

Суперниці зустрічалися вдруге, українка здобула першу перемогу.

Калініна вчетверте у кар'єрі стала чемпіонкою турнірів серії WTA 125 за п'ять проведених фіналів. Наступний тиждень Ангеліна розпочне на 127 місці у світовому рейтингу.

Нагадаємо, що на старті змагань в Анталії Калініна обіграла представницю Росії, Єлену Пріданкіну (206), у другому колі була сильнішою за грузинку Єкатерине Горгодзе (168), у чвертьфіналі перемогла ще одну росіянку, Аліну Чараєву (137), а в півфіналі впоралася з полькою Катажиною Кавою (146).

Ангеліна за два попередні тижні спочатку дійшла до фіналу аналогічного турніру в Анталії, а потім стала переможницею змагань.

Калініна третій тиждень поспіль зіграє у фіналі турніру WTA в Анталії
Калініна обіграла росіянку і втретє поспіль вийшла у півфінал в Анталії
Калініна виграла сьомий матч поспіль і вийшла у чвертьфінал в Анталії
Калініна розгромила росіянку на старті турніру в Анталії
Калініна встановила унікальне досягнення для українських тенісисток

Останні новини