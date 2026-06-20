Сабалєнка стала авторкою неприємного історичного результату для перших ракеток світу

"Нейтральна" тенісистка Аріна Сабалєнка стала єдиною першою ракеткою світу з моменту запровадження рейтингу WTA у 1975 році, яка програла вирішальні сети з рахунком 0:6 на двох турнірах поспіль.

Відповідну інформацію опублікував статистичний портал OptaAce.

20 червня на турнірі в Берліні Сабалєнка програла американці Джессіці Пегулі з рахунком 4:6, 7:6(4), 0:6. Попереднім турніром для білоруски був Ролан Гаррос, на якому вона поступилася у чвертьфіналі іншій "нейтралці", Діані Шнайдер – 6:3, 5:7, 0:6.

1 - Since the WTA rankings were first published in 1975, Aryna Sabalenka is now the first World No. 1 to concede 6-0 deciding sets at multiple and consecutive WTA-level events. Stunned.#BTO26 | @berlin_tennis @WTA — OptaAce (@OptaAce) June 20, 2026

У свою чергу, Пегула входить у топ-5 тенісисток, старших за 30 років, за кількістю перемог над першою ракеткою світу. Джессіка має 3 таких успіхи, а лідирують з п'ятьма звитягами три американки: Мартіна Навратілова, Кріс Еверт та Серена Вільямс.