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Сабалєнка стала авторкою неприємного історичного результату для перших ракеток світу

Станіслав Матусевич — 20 червня 2026, 18:23
Сабалєнка стала авторкою неприємного історичного результату для перших ракеток світу
Аріна Сабалєнка
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"Нейтральна" тенісистка Аріна Сабалєнка стала єдиною першою ракеткою світу з моменту запровадження рейтингу WTA у 1975 році, яка програла вирішальні сети з рахунком 0:6 на двох турнірах поспіль.

Відповідну інформацію опублікував статистичний портал OptaAce.

20 червня на турнірі в Берліні Сабалєнка програла американці Джессіці Пегулі з рахунком 4:6, 7:6(4), 0:6. Попереднім турніром для білоруски був Ролан Гаррос, на якому вона поступилася у чвертьфіналі іншій "нейтралці", Діані Шнайдер – 6:3, 5:7, 0:6.

У свою чергу, Пегула входить у топ-5 тенісисток, старших за 30 років, за кількістю перемог над першою ракеткою світу. Джессіка має 3 таких успіхи, а лідирують з п'ятьма звитягами три американки: Мартіна Навратілова, Кріс Еверт та Серена Вільямс.

WTA Аріна Сабалєнка

Аріна Сабалєнка

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