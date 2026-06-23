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Світоліна здобула вольову перемогу над "нейтральною" Самсоновою й вийшла у чвертьфінал турніру в Бад-Гомбурзі

Станіслав Матусевич — 23 червня 2026, 20:50
Світоліна здобула вольову перемогу над нейтральною Самсоновою й вийшла у чвертьфінал турніру в Бад-Гомбурзі
Еліна Світоліна
Getty images

Перша ракетка України Еліна Світоліна (8) здолала "нейтральну" Людмилу Самсонову (42) в другому колі турніру серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі й вийшла у чвертьфінал.

Гра тривала 2 години 13 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 6:3, 6:2.

Старт поєдинку Еліні вдався. Відігравши два брейк-пойнти у першому геймі, невдовзі українка взяла подачу суперниці й повела 3:1. Однак до кінця партії більше жодного з п'яти геймів нашій тенісистці взяти не вдалося – 3:6.

Найбільш неприємним виглядав момент після закінчення партії, коли Світоліна викликала фізіо через проблеми з попереком.

Попри неприємності зі здоров'ям, другий сет Еліна провела значно зібраніше, до мінімуму знизивши кількість невимушених помилок. На її подачах нерідко точилася боротьба, але втримати не вдалося лише одну, натомість Світоліна зробила одразу три брейки й зрівняла рахунок за партіями – 6:3.

Третій же сет став дзеркальним відображенням першого. Самсонова повела 2:0, а всі наступні 6 геймів залишилися за українкою. 6:2 – непроста перемога Еліни на старті змагань.

За поєдинок Світоліна 4 рази подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 7 брейків. Її суперниця виконала 6 ейсів, зробила 6 помилок на подачі та 5 брейків.

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Друге коло, 23 червня

Еліна Світоліна (Україна) – Людмила Самсонова (-) 3:6, 6:3, 6:2

Суперниці раніше не зустрічалися. У чвертьфіналі змагань Світоліна зіграє проти китаянки Ван Сіньюй (52).

Нагадаємо, що чемпіонка турніру в Берліні чешка Лінда Носкова (10) програла уже в першому колі змагань у Бад-Гомбурзі.

WTA Еліна Світоліна Людмила Самсонова

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