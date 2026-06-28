Джокович: До Вімблдона я підготувався краще, ніж до Ролан Гаррос

Семиразовий переможець Вімблдона серб Новак Джокович розповів про готовність до турніру й порівняв свій нинішній фізичний стан з тим, яким він був перед Ролан Гаррос місяць тому.

Слова видатного тенісиста наводить Великий теніс України.

"Думаю, до Вімблдона я підготувався краще, ніж до Ролан Гаррос. Очевидно, що на траві, порівняно з ґрунтом, не потрібно витрачати стільки фізичних сил, і для мене це плюс. Я завжди любив грати на траві. Тут, на Вімблдоні, у мене дуже хороша історія виступів і статистика. Це додає мені впевненості перед стартом турніру", – заявив Новак.

Через травму плеча Джокович виступав на Ролан Гаррос не в оптимальному стані, зараз усе інакше.

"Ролан Гаррос був дуже виснажливим у фізичному плані. Усі три матчі, які я там зіграв, тривали майже по чотири години. Попри це, я пишаюся своїми зусиллями. Я програв у третьому колі супернику, який молодший за мене на двадцять років, але боровся до самого кінця. Звичайно, результат був не таким, на який я розраховував, але самовіддача була максимальною. У будь-якому разі після травми плеча, через яку я кілька місяців не виступав у Турі, я планував вийти на пік форми саме до Вімблдона. Сподіваюся провести тут хороший турнір".

Вімблдон стартує у Великій Британії 29 червня, а першим суперником Джоковича, посіяного під 7 номером, стане китаєць У Їбін (99).

Нагадаємо, що найкращі тенісисти світу на Вімблдоні планують розширити акцію протесту проти низьких призових на турнірах Grand Slam.