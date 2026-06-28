Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Теніс Вімблдон-2026

Джокович: До Вімблдона я підготувався краще, ніж до Ролан Гаррос

Станіслав Матусевич — 28 червня 2026, 13:46
Джокович: До Вімблдона я підготувався краще, ніж до Ролан Гаррос
Новак Джокович
Instagram Новака Джоковича

Семиразовий переможець Вімблдона серб Новак Джокович розповів про готовність до турніру й порівняв свій нинішній фізичний стан з тим, яким він був перед Ролан Гаррос місяць тому.

Слова видатного тенісиста наводить Великий теніс України.

"Думаю, до Вімблдона я підготувався краще, ніж до Ролан Гаррос. Очевидно, що на траві, порівняно з ґрунтом, не потрібно витрачати стільки фізичних сил, і для мене це плюс. Я завжди любив грати на траві. Тут, на Вімблдоні, у мене дуже хороша історія виступів і статистика. Це додає мені впевненості перед стартом турніру", – заявив Новак.

Через травму плеча Джокович виступав на Ролан Гаррос не в оптимальному стані, зараз усе інакше.

"Ролан Гаррос був дуже виснажливим у фізичному плані. Усі три матчі, які я там зіграв, тривали майже по чотири години. Попри це, я пишаюся своїми зусиллями. Я програв у третьому колі супернику, який молодший за мене на двадцять років, але боровся до самого кінця. Звичайно, результат був не таким, на який я розраховував, але самовіддача була максимальною.

У будь-якому разі після травми плеча, через яку я кілька місяців не виступав у Турі, я планував вийти на пік форми саме до Вімблдона. Сподіваюся провести тут хороший турнір".

Вімблдон стартує у Великій Британії 29 червня, а першим суперником Джоковича, посіяного під 7 номером, стане китаєць У Їбін (99).

Нагадаємо, що найкращі тенісисти світу на Вімблдоні планують розширити акцію протесту проти низьких призових на турнірах Grand Slam.

Проєкт Вімблдон-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 25.03.2026 (Рішення ДАУ ПлейСіті № 82-Р від 25.03.2026) та 15.09.2023 (Рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023), а також букмекерської діяльності в мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024) видані строком на 5 років.
Вімблдон Новак Джокович

Новак Джокович

Він був кращим у ключові моменти: Джокович відреагував на ранній виліт із Ролан Гаррос
Джокович програв у третьому колі Ролан Гаррос на 20 років молодшому супернику
Джокович переписав історію тенісу, встановивши абсолютний рекорд турнірів серії Grand Slam
Усик назвав найкращих спортсменів в історії, виділивши українця та росіянина
Сіннер вийшов у чвертьфінал Мастерсу в Римі й повторив історичний рекорд Джоковича

Останні новини