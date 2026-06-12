Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Теніс

Снігур не зуміла вийти у півфінал турніру WTA в Нідерландах

Станіслав Матусевич — 12 червня 2026, 18:43
Снігур не зуміла вийти у півфінал турніру WTA в Нідерландах
Дар'я Снігур
Getty Images

Дар'я Снігур (84) не змогла вийти у півфінал турніру серії WTA 250 у нідерландському Гертогенбосі. У чвертьфінальному поєдинку українка програла американці Робін Монтгомері (484).

Матч тривав 1 годину 16 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 4:6.

За поєдинок Снігур 1 раз подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 1 брейк. Її суперниця виконала 14 ейсів, зробила 3 помилки на подачі та 3 брейки.

Libema Open – WTA 250
Гертогенбос, Нідерланди, трава
Призовий фонд: $283,347
Чвертьфінал, 12 червня

Дар'я Снігур (Україна) – Робін Монтгомері (США) 4:6, 4:6

Суперниці зустрічалися втретє, українка має дві перемоги. Снігур уперше дісталася до чвертьфіналу турніру рівня WTA 250 на траві.

Нагадаємо, що на старті турніру в Гертогенбосі українка обіграла ексдругу ракетку світу іспанку Паулу Бадосу (141), а в другому колі перемогла у дводенному матчі угорку Панну Удварді (65).

WTA 250 Дар'я Снігур

Дар'я Снігур

Снігур – про успішний виступ у Гертогенбосі: Щаслива, що вперше зіграю у чвертьфіналі на траві
Снігур зробила камбек і вийшла у чвертьфінал турніру WTA у Гертогенбосі
Снігур перемогла ексдругу ракетку світу на старті турніру в Гертогенбосі
Дар’я Снігур: Нарешті – проїхали ґрунт. Хоча цього року він став найуспішнішим
Снігур не зуміла пробитися в третє коло Ролан Гаррос

Останні новини