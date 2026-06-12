Снігур не зуміла вийти у півфінал турніру WTA в Нідерландах

Дар'я Снігур (84) не змогла вийти у півфінал турніру серії WTA 250 у нідерландському Гертогенбосі. У чвертьфінальному поєдинку українка програла американці Робін Монтгомері (484).

Матч тривав 1 годину 16 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 4:6.

За поєдинок Снігур 1 раз подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 1 брейк. Її суперниця виконала 14 ейсів, зробила 3 помилки на подачі та 3 брейки.

Libema Open – WTA 250

Гертогенбос, Нідерланди, трава

Призовий фонд: $283,347

Чвертьфінал, 12 червня

Дар'я Снігур (Україна) – Робін Монтгомері (США) 4:6, 4:6

Суперниці зустрічалися втретє, українка має дві перемоги. Снігур уперше дісталася до чвертьфіналу турніру рівня WTA 250 на траві.

Нагадаємо, що на старті турніру в Гертогенбосі українка обіграла ексдругу ракетку світу іспанку Паулу Бадосу (141), а в другому колі перемогла у дводенному матчі угорку Панну Удварді (65).