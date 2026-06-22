Калініна перемогла Снігур в українському дербі на турнірі в Істборні

Ангеліна Калініна (70) перемогла Дар'ю Снігур (78) у першому колі турніру WTA 250 в Істборні.

Гра тривала 1 годину 55 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(1), 7:5 на користь Калініної.

Дар'я Снігур у матчі виконала три ейси, припустилася п'яти подвійних помилок та реалізувала чотири з восьми брейк-пойнтів. Натомість Ангеліна Калініна двічі подала навиліт, допустила сім подвійних помилок і використала п'ять із 12 можливостей взяти подачу суперниці.

Lexus Eastbourne Open – WTA 250

Істборн, Велика Британія, трава

Призовий фонд: $283,347

Перше коло, 22 червня

Ангеліна Калініна (Україна) – Дар'я Снігур (Україна) 7:6(1), 7:5

Для Калініної цей успіх став першим у протистоянні зі співвітчизницею після двох попередніх поразок, а також першою перемогою в основній сітці турніру на трав'яному покритті з 2024 року.

Українська тенісистка втретє за останні чотири виступи в Істборні пробилася до другого кола. Тепер вона матиме шанс вдруге у кар'єрі вийти до чвертьфіналу цих змагань.

Наступною суперницею Калініної стане переможниця поєдинку між американкою Маккартні Кесслер та представницею Австралії Дар'єю Касаткіною.

Змагання в основній сітці в Істборні відбуватимуться з 22 по 27 червня.

Нагадаємо, що в фіналі кваліфікації цього турніру Снігур впевнено обіграла хорватку Петру Марчінко (52).