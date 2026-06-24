Світоліна знялася з турніру WTA в Бад-Гомбурзі: відома причина

Перша ракетка України Еліна Світоліна відмовилася від подальших виступів на турнірі серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі. Причиною стала травма лівого стегна тенісистки.

Про це повідомило Суспільне Спорт.

25 червня Світоліна мала зіграти чвертьфінальний поєдинок проти Ван Сіньюй. Після зняття українки китаянка автоматично пройшла у півфінал змагань.

У коментарі Еліна заявила, що потребує кількох днів на відновлення від пошкодження, тож зможе виступити наступного тижня на Вімблдоні, який стартує 29 червня.

Unfortunately, Elena Svitolina has been forced to pull out from her quarterfinal match due to a right hip injury. We wish you a speedy recovery and all the best, Elena! 💚#BHO26 pic.twitter.com/fUuwS1x3PD — Bad Homburg Open powered by Solarwatt (@badhomburgopen) June 24, 2026

Нагадаємо, що у стартовому для себе матчі другого кола на турнірі в Бад-Гомбурзі Світоліна у непростому поєдинку обіграла "нейтральну" Людмилу Самсонову. Після першого сету того поєдинку українка брала медичний таймаут.