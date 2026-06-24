Світоліна знялася з турніру WTA в Бад-Гомбурзі: відома причина
Еліна Світоліна
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Перша ракетка України Еліна Світоліна відмовилася від подальших виступів на турнірі серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі. Причиною стала травма лівого стегна тенісистки.
Про це повідомило Суспільне Спорт.
25 червня Світоліна мала зіграти чвертьфінальний поєдинок проти Ван Сіньюй. Після зняття українки китаянка автоматично пройшла у півфінал змагань.
У коментарі Еліна заявила, що потребує кількох днів на відновлення від пошкодження, тож зможе виступити наступного тижня на Вімблдоні, який стартує 29 червня.
Нагадаємо, що у стартовому для себе матчі другого кола на турнірі в Бад-Гомбурзі Світоліна у непростому поєдинку обіграла "нейтральну" Людмилу Самсонову. Після першого сету того поєдинку українка брала медичний таймаут.