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Світоліна знялася з турніру WTA в Бад-Гомбурзі: відома причина

Станіслав Матусевич — 24 червня 2026, 17:36
Світоліна знялася з турніру WTA в Бад-Гомбурзі: відома причина
Еліна Світоліна
Getty images

Перша ракетка України Еліна Світоліна відмовилася від подальших виступів на турнірі серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі. Причиною стала травма лівого стегна тенісистки.

Про це повідомило Суспільне Спорт.

25 червня Світоліна мала зіграти чвертьфінальний поєдинок проти Ван Сіньюй. Після зняття українки китаянка автоматично пройшла у півфінал змагань.

У коментарі Еліна заявила, що потребує кількох днів на відновлення від пошкодження, тож зможе виступити наступного тижня на Вімблдоні, який стартує 29 червня.

Нагадаємо, що у стартовому для себе матчі другого кола на турнірі в Бад-Гомбурзі Світоліна у непростому поєдинку обіграла "нейтральну" Людмилу Самсонову. Після першого сету того поєдинку українка брала медичний таймаут.

Еліна Світоліна травма

Еліна Світоліна

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