Ястремська: Якщо я в хорошій формі, можу грати чудово на траві

Українська тенісистка Даяна Ястремська перед стартом Вімблдона розповіла про свою любов до цього турніру та про свою першу суперницю, японку Аої Іто.

Слова спортсменки наводить Суспільне Спорт.

"Вімблдон для мене – дуже особливий турнір, відколи я тут грала в юніорках. Минулого року в мене тут була дуже хороша перемога над Коко Гофф, і попередні роки були теж дуже успішні. Добре повернутися, грати на траві – це особливий досвід. Мій стиль тенісу практично не змінюється – я граю в тому самому стилі. Незалежно від покриття, все залежить виключно від мене. На траві, звісно, відчувається швидше. Очки коротші, що мені подобається більше, аніж грати 35 ударів на ґрунті. Якщо я в хорошій формі і добре почуваюся, я можу грати дійсно чудово на траві", – сказала Ястремська.

Даяна вже подивилася, як грає її перша суперниця, і готова до зустрічі з нею.

"Я особисто не знала цю дівчину. Подивилася, як вона грала кілька матчів. Думаю, вона дуже пристойна. Трохи непередбачувана: може робити різні речі, виконувати слайси, у неї є варіанти. Нам потрібно буде адаптуватися, знаходити хороші удари, аби перехопити ініціативу в розіграшах".

Матч Даяни Ястремської проти Аої Іто відбудеться у перший ігровий день Вімблдона, 29 червня. З розкладом і анонсом дня можно ознайомитися на сайті Чемпіон.