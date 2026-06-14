"Лакі-лузерка" стала чемпіонкою турніру WTA 500 у Лондоні

Хорватська тенісистка Донна Векич (76) стала переможницею трав'яного турніру серії WTA 500 у Лондоні. У вирішальному матчі вона обіграла британку Емму Радукану (42).

Гра тривала 1 годину 48 хвилин і завершилася з рахунком 6:0, 7:6(6).

У другій партії Векич поступалася 2:5 з двома брейками, однак зуміла зрівняти рахунок, відігравши два сет-пойнти на прийомі.

HSBC Championships – WTA 500

Лондон, Велика Британія, трава

Призовий фонд: $1,915,000

Фінал, 14 червня

Донна Векич (Хорватія) – Емма Радукану (Велика Британія) 6:0, 7:6(6)

Титул став для Векич найбільшим у кар'єрі й п'ятим загалом у Турі.

До основної сітки турніру в Лондоні хорватка потрапила у статусі "лакі-лузерки", поступившись у фіналі кваліфікації та отримавши місце у першому колі завдяки відмові від участі українки Марти Костюк. Такий випадок стався у WTA-турі вперше за останні три роки.