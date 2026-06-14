"Лакі-лузерка" стала чемпіонкою турніру WTA 500 у Лондоні
Хорватська тенісистка Донна Векич (76) стала переможницею трав'яного турніру серії WTA 500 у Лондоні. У вирішальному матчі вона обіграла британку Емму Радукану (42).
Гра тривала 1 годину 48 хвилин і завершилася з рахунком 6:0, 7:6(6).
У другій партії Векич поступалася 2:5 з двома брейками, однак зуміла зрівняти рахунок, відігравши два сет-пойнти на прийомі.
HSBC Championships – WTA 500
Лондон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: $1,915,000
Фінал, 14 червня
Донна Векич (Хорватія) – Емма Радукану (Велика Британія) 6:0, 7:6(6)
Титул став для Векич найбільшим у кар'єрі й п'ятим загалом у Турі.
До основної сітки турніру в Лондоні хорватка потрапила у статусі "лакі-лузерки", поступившись у фіналі кваліфікації та отримавши місце у першому колі завдяки відмові від участі українки Марти Костюк. Такий випадок стався у WTA-турі вперше за останні три роки.