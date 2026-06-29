Намагаюся бути готовою настільки, наскільки можу: Світоліна перед стартом Вімблдона-2026

Українська тенісистка Еліна Світоліна перед стартом Вімблдона розповіла про підготовку та позитивно оцінила свій фізичний стан.

Її слова передає BTU.

"Думаю, це була, мабуть, найдовша підготовка до трав'яного сезону за останні роки, тому що я розпочала з Берліна. Раніше я завжди стартувала за тиждень до Вімблдону, в Бад-Гомбурзі, тому зараз мала трохи більше часу.



Я почуваюся досить добре і намагаюся використовувати весь досвід попередніх років, знаходити способи застосовувати потрібні речі в матчах і бути готовою настільки, наскільки можу".