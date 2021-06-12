Італія розгромила Туреччину у першому матчі Євро-2020, збірна України прибула в Амстердам та інші новини

Джерело - Чемпіон.

1. 11 червня у матчі першого туру групи А чемпіонату Європи з футболу збірна Італія святкувала впевнену перемогу над Туреччиною.

2. Збірна України прибула до Амстердаму на матч першого туру Євро-2020 проти Нідерландів.

3. Виконком української асоціації футболу затвердив гасла Слава Україні і Героям Слава, як офіційні футбольні символи України.

4. Експрезидент федерації футболу України Григорій Суркіс відстоює інтереси Росії у скандалі щодо форми збірної України.

5. Переговори з УЄФА щодо нового дизайну форми національної збірної України завершилися.

6. Півзахисник Динамо Микола Шапаренко увійшов до десятки талановитих гравців, за якими варто уважно стежити на Євро-2020.

7. Півзахисник Зорі Владислав Кочергін може покинути луганський клуб в міжсезоння.

8. Український півзахисник Гента Роман Безус став найкращим гравцем клубу за підсумками травня.

9. Збірна України посяде перше місце на груповому етапі чемпіонату Європи. Такий прогноз зробив аналітичний портал WhoScored.

10. Зоря оголосила про розставання з 23-річним захисником Джоелем Абу Ханною.

11. Україна вище Росії: Букмекери назвали фаворита Євро-2020

12. Аналітичний портал Gracenote розрахував шанси команд вийти у плей-оф Євро-2020.

13. Збірна України має шанс 0.8% на перемогу на чемпіонаті Європи.

14. На поєдинку Євро-2020 у групі С Нідерланди — Україна працюватиме інтернаціональна суддівська бригада.

15. Чемпіон визначив можливий стартовий склад збірної України на матч з Нідерландами.

16. Чого очікувати на Євро від збірної України та хто фаворит: думка спортивних журналістів.

17. Футболісти національної збірної Іспанії пройшли вакцинацію від COVID-19.

18. Sky Sports покаже бій Ломаченко - Накатані

19. Захисник Ігор Пластун перейшов з бельгійського Гента до Лудогорця.

20. Британський промоутер Едді Гірн оптимістично ставиться щодо швидкого завершення переговорів з командою Олександра Усика.

Цитата дня:

Роман Безус оцінив старт національної команди на Євро-2020: "Наш перший суперник на Євро-2020 – Нідерланди. Це велика команда. Ми посилено готуємося до зустрічі з нею та сподіваємося перемогти. Чого можна очікувати від української збірної в неділю? Насамперед ми будемо намагатися грати у свою гру, незалежно від того, який стиль буде сповідувати збірна Нідерландів".