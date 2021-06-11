Збірна України на чемпіонаті Європи: хто вийде в старті на гру з Нідерландами

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні матчем Туреччина - Італія стартує 16-й чемпіонат Європи з футболу. 24 національні збірні протягом місяця визначатимуть найсильнішого на континенті.

Збірна України стартовий матч зіграє в неділю, 13 червня проти збірної Нідерландів. Питання стартового складу синьо-жовтих - чи не найголовніше серед уболвальників і фахівців. Тож спробуємо розібратися й ми на прикладі класичної схеми 4 - 1 - 4 -1, яка при атаці буде трансформмуватися в 4 - 3 - 3.

Воротарі

Напевне, вперше більш ніж за останні 25 років воротарська позиція в збірній викликає занепокоєння. Найбільшою проблемо є те, що зараз в команди немає яскравовираженого першого номера. Ще рік тому Андрій Пятов був беззаперечним основним кіпером команди, але конфлікт з Каштру вніс свої корективи - воротар Шахтаря провів у цьому сезоні всього 8 матчів. А для воротаря ігрова проактика - головне.

У березневій кампанії у матчах кваліфікації до чемпіонату світу Григорій Бущан зіграв двічі, Анатолій Трубін провів одну гру. Минулий рік саме голкіпер Динамо завершував у ролі основного. Тому, прогнозуємо, що в старті на гру з Нідерландами вийде Бущан.

Захисники

Найслабшою ланкою в захисті та й в команді в цілому є позиція правого захисника. У заявці на чемпіонат лише два правих бека - Олександр Караваєі і Олександр Тимчик. Зважаючи, що останній майже увесь сезон провів у лазареті та відновився лише напередодні Євро, місце на правій брівці займе Караваєв.

Щодо центральних захисників, то Андрій Шевченко впродовж довгого часу використовував зіграну пару з одноклубників, здебільшого це були Матвієнко та Кривцов. Проте в останні іграх керманич відійшов від цієї практики, надавши шанс Іллі Забарному - той не підвів. Тому, правий центральний захисник - Ілля Забарний. Поизиція лівого центрального бека за Миколою Матвієнком, принаймні саме він розпочне чемпіонат в стартовому складі.

У заявці є Едуард Соболь, також позицію лівого бека може успішно закрити Матвієнко. Проте місце в стартовому складі Віталія Миколенка - беззаперечне. Молодий захисник Динамо, якого фахівці називають найпереспективнішим на своїй позиції в Європі, - сильніший за усіх своїх конкурентів.

Півзахисники

Розпочнемо з опорної зони, де лідером команди є Тарас Степаненко. Також цю позицію можуть закрити Сергій Сидорчук і Євген Макаренко, при більш атакувальній грі. При всі повазі до капітана Динамо, Степаненко виглядає більш надійно в захисті, та якісніше рухає м'яч, що має величезне значення при виході з оборони в атаку. Очікувати Макаренка в старті при класичній схемі та здорових конкурентах не слід.

Компанію Степаненку в центрі півзахисту складуть Олександр Зінченко та Руслан Маліновський. Зінченко лівіше та трохи нижче (box-to-box), а Маліновський правіше та вище.

Зважаючи на постійні проблеми Віктора Циганкова зі здоров'ям, півзвахисник Динамо залишиться в запасі, хоче є припущення, що й здорового Віктора Шевченко використовував би в ролі Джокера, який однаково впевнено себе почуває на обилвох флангах. Справа в півзахисті зіграє Андрій Ярмоленко, зліва - Олександр Зубков. Також позицію лівокого хава може закрити Едуард Соболь і навіть, за потреби, Євген Макаренко, але все це ситуативно.

Нападники

Через травму Жуніора Мораеса конкурентів у Романа Яремчука на ролі основонго форварда немає. Підміняти ж його будуть Артеми - Бєсєдін і Довбик.

Звісно, Шевченко може й зіграти в три центральних захисника. У такому варіанті варіативність суттєво збільшується, але є й певні ризики. Проте при здорових вінгерах, навряд чи Шевченко буде використовувати таку схему, принаймні в грі з Нідерландами.

Стартовий склад збірної України на гру з Нідерландами

Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Зінченко, Маліновський, Ярмоленко, Зубков, Яремчук.

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