Пластун став гравцем Лудогорця

Деталі угоди не повідомляються

Джерело - Чемпіон.

Захисник Ігор Пластун перейшов з бельгійського Гента до Лудогорця.

Про це повідомляє пресслужба болгарського клубу.

Деталі угоди не повідомляються.

30-річний захисник вже виступав за болгарський клуб з 2016 по 2018 рік. За цей час він провів 50 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив чотири голи. Він двічі ставав чемпіоном Болгарії в складі Лудогорця.

У 2018 році Пластуна придбав Гент за три мільйони євро. У минулому сезоні українець взяв участь лише в 18 поєдинках за буйволів, більшу частину часу, провівши на лавці запасних.

Нагадаємо, що в Генті виступають гравці збірної України - Роман Яремчук і Роман Безус.