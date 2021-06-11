 Безус став найкращим гравцем Гента у травні | Футбол | Champion.com.ua
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Безус став найкращим гравцем Гента у травні

Сьогодні 17:55 106 0
Роман проявив себе в кінцівці клубного сезону
Безус став найкращим гравцем Гента у травні
#Гент, #Безус

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Гента Роман Безус став найкращим гравцем клубу за підсумками травня.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Футболіст переміг в голосуванні уболівальників.

Варто відзначити, що Роман провів 6 ігор за Гент в травні, в яких забив чотири голи і виконав дві гольові передачі.

Після закінчення сезону Безус був викликаний до табору збірної України, а потім потрапив в заявку національної команди на чемпіонат Європи.

Раніше, Пластун близький до повернення у болгарський клуб.

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