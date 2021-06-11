Безус став найкращим гравцем Гента у травні

Джерело - Чемпіон.
Український півзахисник Гента Роман Безус став найкращим гравцем клубу за підсумками травня.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Футболіст переміг в голосуванні уболівальників.
Варто відзначити, що Роман провів 6 ігор за Гент в травні, в яких забив чотири голи і виконав дві гольові передачі.
Після закінчення сезону Безус був викликаний до табору збірної України, а потім потрапив в заявку національної команди на чемпіонат Європи.
Раніше, Пластун близький до повернення у болгарський клуб.